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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktie heute im Plus (408,00€) - 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher um +2,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie heute im Plus (408,00€) - 27.08.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,49 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 408,00, mit einem Plus von +2,49 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dell Technologies Registered (C) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,54 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +8,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +270,30 % gewonnen.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,59 %
    1 Monat +2,04 %
    3 Monate +51,54 %
    1 Jahr +251,19 %
    Stand: 27.08.2026, 11:00 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,80 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. IBM notiert im Plus, mit +0,02 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +3,12 %. HP verliert -8,32 %

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    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    +2,52 %
    +8,59 %
    +2,04 %
    +51,54 %
    +251,19 %
    +670,71 %
    +843,74 %
    +3.355,68 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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