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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie steigt um +2,41 % - 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,41 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie steigt um +2,41 % - 27.08.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.08.2026

    Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,41 % auf 1.171,60 zulegen. Das sind +27,60  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +2,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.171,60, mit einem Plus von +2,41 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,42 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Minus von -26,55 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,73 %
    1 Monat +10,32 %
    3 Monate -7,42 %
    1 Jahr -29,91 %
    Stand: 27.08.2026, 11:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Korrektur der Rheinmetall-Aktie vom Jahreshoch bei rund 2.008 auf etwa 1.116 Euro. Diskutiert werden eine mögliche Bodenbildung, weitere charttechnische Rücksetzer und der bislang ausbleibende Ausbruch nach oben. Neue Aufträge und das Camp-Projekt in Litauen stützen den Kurs, müssen aber erst in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden. Hohe Erwartungen und eine mögliche Beruhigung des Ukraine-Konflikts gelten als Risiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,53 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 27.08. - TecDAX stark +0,89 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Diese Hürde wird gerade unterschätzt


    Nach dem heftigen Rücksetzer versucht die Rheinmetall-Aktie wieder einen Boden zu finden. Gestern ging es spürbar nach oben und auch vorbörslich hält sich der Kurs stabil. Im Chart wartet allerdings schon die nächste wichtige Hürde. Rheinmetall-Aktie versucht sich wieder zu stabilisieren Die vergangenen Monate waren für Aktionäre von Rheinmetall alles andere als einfach. Nachdem die […] The post Rheinmetall-Aktie: Diese Hürde wird gerade unterschätzt first appeared on sharedeals.de.

    Kommt jetzt wieder Leben in den Kurs?


    Die Rheinmetall Aktie meldet sich mit einem Lebenszeichen zurück. Am Mittwoch testete der Aktienkurs des Düsseldorfer Rüstungskonzerns die Unterstützungszone um 1.100 Euro, fiel bis auf ein Tagestief von 1.105,60 Euro und prallte von dort nach oben …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Thales notiert im Minus, mit -0,20 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,30 %. Lockheed Martin verliert -0,16 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,38 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,64 %
    -2,73 %
    +10,32 %
    -7,42 %
    -29,91 %
    +369,91 %
    +1.291,85 %
    +1.666,70 %
    +50.577,60 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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