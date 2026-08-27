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    Besonders beachtet!

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    GFT Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.08.2026

    Am 27.08.2026 ist die GFT Technologies Aktie, bisher, um +8,79 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.08.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    Wie hat sich die GFT Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die GFT Technologies Aktie notiert aktuell bei 24,750 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,000  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GFT Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,750, mit einem Plus von +8,79 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die GFT Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,27 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von GFT Technologies +23,01 % gewonnen.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,77 %
    1 Monat +11,81 %
    3 Monate +4,27 %
    1 Jahr +31,97 %
    Stand: 27.08.2026, 11:01 Uhr

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 648,93 Mio. € wert.

    Deutsche Bank wählt GFT als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung


    EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag Deutsche Bank wählt GFT als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung 27.08.2026 / 10:08 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Deutsche Bank Appoints GFT as Transformation Partner for Core Banking Modernization


    EQS-News: GFT Technologies SE / Key word(s): Agreement/Contract Deutsche Bank Appoints GFT as Transformation Partner for Core Banking Modernization 27.08.2026 / 10:08 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +2,72 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,35 %.

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    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GFT Technologies

    +9,23 %
    +10,09 %
    +20,96 %
    +12,81 %
    +42,78 %
    -5,46 %
    -19,02 %
    +18,83 %
    +50,62 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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