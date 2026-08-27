SK hynix - Aktie zieht deutlich an - 27.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SK hynix. Sie steigt um +5,37 % auf 1.080,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.080,00€, mit einem Plus von +5,37 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SK hynix Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,62 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +1,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +108,82 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,91 % 1 Monat -1,39 % 3 Monate -19,62 % 1 Jahr +108,82 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 27.08.2026, 11:01 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 770,19 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,67 %. Western Digital notiert im Plus, mit +4,31 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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