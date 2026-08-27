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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer - Aktie zieht deutlich an - 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +5,21 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer - Aktie zieht deutlich an - 27.08.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026

    Mit einer Performance von +5,21 % konnte die Gerresheimer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,64, mit einem Plus von +5,21 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Gerresheimer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,90 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -7,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,71 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -8,56 % verloren.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,09 %
    1 Monat -3,71 %
    3 Monate -7,90 %
    1 Jahr -42,10 %
    Stand: 27.08.2026, 11:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die uneinheitliche Bewertung der Geschäftszahlen: Stabiler Umsatz und ein erwartetes stärkeres zweites Halbjahr stehen einem weiterhin negativen Cashflow und einer reduzierten aEBITDA-Marge von 12,6 % gegenüber. Umstritten sind die Jahresprognose und eine mögliche Zielmarge von 17–18 %. Verkäufe von Centor und PPP sollen die Verschuldung senken; optimistische Stimmen erwarten langfristig Kurse über 30 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 921,53 Mio. € wert.

    Moulded Glass belastet das erste Quartal


    Gerresheimer hat nach Abschluss der internen Untersuchungen zur Umsatz- und Bilanzierungspraxis vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg auf Basis angepasster Vorjahreswerte leicht von 519 Millionen Euro auf 524 …

    Gerresheimer: Q1-Umsatz leicht im Plus – Free Cashflow im Fokus


    Gerresheimer startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: moderates Umsatzplus, Druck auf die Marge – aber ein deutlich verbesserter Cashflow und strategische Weichenstellungen.

    Gerresheimer Q1 2026: Revenue Up, Free Cash Flow Takes Center Stage


    Gerresheimer’s latest quarter reveals modest sales growth, a sharp cash flow rebound, and strategic portfolio moves as it prepares for a stronger second half of 2026.

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +4,58 %
    -7,09 %
    -3,71 %
    -7,90 %
    -42,10 %
    -78,05 %
    -71,45 %
    -65,93 %
    -39,82 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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