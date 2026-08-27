ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 300 Dollar
- Jefferies bestätigt Nvidia mit Kursziel 300 Dollar
- Nvidia übertrifft Erwartungen und hebt Ziele an
- Umsatzprognose nennt rund 700 Milliarden Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Das Imperium schlägt zurück", betitelte Blayne Curtis am Donnerstag seine erste Einschätzung der Quartalszahlen von Nvidia. Der Hersteller von Hochleistungshalbleitern habe erneut die Erwartungen überboten und die Geschäftsziele erhöht. Die Vorgaben für das Geschäftsjahr 2027/28 liefen auf einen Umsatz von etwa 700 Milliarden US-Dollar hinaus. Das sei deutlich mehr als die Markterwartung und die Prognose dürfte dabei sogar noch zurückhaltend sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,49 % und einem Kurs von 193,7 auf Tradegate (27. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +55,73 %/+107,64 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 US-Dollar
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das ist awesome, genau: Laut Management deuten die Kundenprognosen eigentlich auf eine Verdopplung des Umsatzes hin. Der begrenzende Faktor ist derzeit offenbar nicht die Nachfrage, sondern die Supply Chain. Kleines Zahlenspiel:
Mal wieder Top Zahlen, Wachstumsprognose Q3 mit 108 Billionen USD Umsatz wir dann wahrscheinlich wieder leicht uebertroffen, voraussichtlich Q2Q 15%, und damit ist die Aktie billig, unter 210 USD sind dann preiswerte Kaufkurse, 250 bis 300 USD angemessen, Zinsen und Inflation sind das Problem bei der Bewertung, Viel Erfolg.