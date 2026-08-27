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    Booster PC 11,698 % bis 11/26: H1 Results, 2026 Earnings Forecast Revised

    BOOSTER Precision Components adjusts its 2026 outlook as restructuring weighs on earnings, while revenues stay on track and final H1 figures near release.

    Booster PC 11,698 % bis 11/26: H1 Results, 2026 Earnings Forecast Revised
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • BOOSTER Precision Components Holding GmbH reported preliminary, unaudited first-half 2026 revenue of EUR 83.3 million and EBITDA of EUR 6.3 million.
    • The company revised its 2026 reported EBITDA forecast to EUR 13.5–14.5 million, down from the previous expectation of a low single-digit percentage increase over 2025 EBITDA of EUR 16.3 million.
    • The forecast reduction is mainly due to restructuring costs related to the company’s liabilities and the implementation of StaRUG proceedings.
    • Excluding these restructuring costs, the company expects 2026 EBITDA to remain in line with its original forecast.
    • The 2026 revenue forecast was confirmed: a low single-digit percentage increase compared with 2025 revenue of EUR 161.7 million.
    • Final figures for the first half of 2026 are scheduled to be published on 31 August 2026.



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