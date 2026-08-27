Booster PC 11,698 % bis 11/26: H1 Results, 2026 Earnings Forecast Revised
BOOSTER Precision Components adjusts its 2026 outlook as restructuring weighs on earnings, while revenues stay on track and final H1 figures near release.
Foto: vadimborkin - 258917169
- BOOSTER Precision Components Holding GmbH reported preliminary, unaudited first-half 2026 revenue of EUR 83.3 million and EBITDA of EUR 6.3 million.
- The company revised its 2026 reported EBITDA forecast to EUR 13.5–14.5 million, down from the previous expectation of a low single-digit percentage increase over 2025 EBITDA of EUR 16.3 million.
- The forecast reduction is mainly due to restructuring costs related to the company’s liabilities and the implementation of StaRUG proceedings.
- Excluding these restructuring costs, the company expects 2026 EBITDA to remain in line with its original forecast.
- The 2026 revenue forecast was confirmed: a low single-digit percentage increase compared with 2025 revenue of EUR 161.7 million.
- Final figures for the first half of 2026 are scheduled to be published on 31 August 2026.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.