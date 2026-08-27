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    Booster PC 11,698 % bis 11/26: Halbjahr vorläufig, Prognose neu

    BOOSTER Precision Components legt vorläufige Halbjahreszahlen vor: Umsatz, EBITDA und angepasste Prognose zeigen, wie sich Restrukturierung und StaRUG-Verfahren auswirken.

    Booster PC 11,698 % bis 11/26: Halbjahr vorläufig, Prognose neu
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • BOOSTER Precision Components erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufige Umsatzerlöse von 83,3 Mio. Euro und ein ausgewiesenes EBITDA von 6,3 Mio. Euro.
    • Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; die endgültigen Halbjahreszahlen sollen am 31. August 2026 veröffentlicht werden.
    • Die EBITDA-Prognose für 2026 wurde auf 13,5 bis 14,5 Mio. Euro gesenkt; zuvor war ein Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber 16,3 Mio. Euro im Jahr 2025 erwartet worden.
    • Grund für die Anpassung sind zusätzliche Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Verhandlung über Verbindlichkeiten und dem StaRUG-Verfahren.
    • Bereinigt um diese Restrukturierungskosten soll das EBITDA weiterhin im Rahmen der ursprünglichen Prognose liegen.
    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet wird ein Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresumsatz von 161,7 Mio. Euro.



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