🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Schwacher Start ins Geschäftsjahr

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer setzt auf zweite Jahreshälfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer startet verhalten ins Geschäftsjahr
    • Umsatz steigt leicht, bereinigtes Ergebnis sinkt
    • Verkäufe sollen die zweite Jahreshälfte deutlich stärken
    Schwacher Start ins Geschäftsjahr - Gerresheimer setzt auf zweite Jahreshälfte
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ist verhalten in das Jahr gestartet und setzt nun auf eine stärkere zweite Jahreshälfte. Vorläufigen Berechnungen zufolge setzte das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) zwar 524 Millionen Euro um, nach 519 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ging jedoch von zuvor 81 auf 66 Millionen Euro zurück, wie Gerresheimer am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im zweiten Halbjahr sollen nun auch die bereits besiegelten Verkäufe von Centor und Primary Packaging Plastics Besserung bringen - diese sind in den Quartalszahlen noch enthalten. Die Aktie legte am Vormittag zuletzt knapp 5 Prozent zu.

    Gerresheimer legt die Quartalsbilanz mit Verspätung vor. Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung verschoben, nachdem Untersuchungen der Bafin Fehler in der Bilanzierung zutage gefördert hatten. Die Düsseldorfer mussten daraufhin Jahresabschlüsse korrigieren und verschärften ihre Bilanzierungs- und Kontrollprozesse. Auch kam es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze und zu Verkäufen von Unternehmensteilen. Erst zu Wochenbeginn wurde zudem bekannt, dass auch der Ende 2025 eingesetzte Interimschef Uwe Röhrhoff vorzeitig seinen Posten niederlegt.

    Im April flog die Aktie aus dem SDax, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./tav/err/stk

    Gerresheimer

    +4,50 %
    -7,09 %
    -3,71 %
    -7,90 %
    -42,10 %
    -78,05 %
    -71,45 %
    -65,93 %
    -39,86 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
    Gerresheimer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (27. August 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 914,62 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,65 %/+73,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwarteten schwachen Quartalszahlen und die mögliche Kursreaktion. Skeptiker verweisen auf steigende Leerverkaufspositionen und mögliche weitere operative Probleme. Diskutiert werden zudem Margendruck durch Großaktionär Active Ownership, der Verkauf von Centor und PPP zur Entschuldung sowie Spekulationen über eine Übernahme. Als mögliche faire Bewertung werden etwa 41 bis über 45 Euro je Aktie genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schwacher Start ins Geschäftsjahr Gerresheimer setzt auf zweite Jahreshälfte Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ist verhalten in das Jahr gestartet und setzt nun auf eine stärkere zweite Jahreshälfte. Vorläufigen Berechnungen zufolge setzte das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) zwar 524 Millionen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     