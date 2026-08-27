Schwacher Start ins Geschäftsjahr
Gerresheimer setzt auf zweite Jahreshälfte
- Gerresheimer startet verhalten ins Geschäftsjahr
- Umsatz steigt leicht, bereinigtes Ergebnis sinkt
- Verkäufe sollen die zweite Jahreshälfte deutlich stärken
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ist verhalten in das Jahr gestartet und setzt nun auf eine stärkere zweite Jahreshälfte. Vorläufigen Berechnungen zufolge setzte das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) zwar 524 Millionen Euro um, nach 519 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ging jedoch von zuvor 81 auf 66 Millionen Euro zurück, wie Gerresheimer am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im zweiten Halbjahr sollen nun auch die bereits besiegelten Verkäufe von Centor und Primary Packaging Plastics Besserung bringen - diese sind in den Quartalszahlen noch enthalten. Die Aktie legte am Vormittag zuletzt knapp 5 Prozent zu.
Gerresheimer legt die Quartalsbilanz mit Verspätung vor. Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung verschoben, nachdem Untersuchungen der Bafin Fehler in der Bilanzierung zutage gefördert hatten. Die Düsseldorfer mussten daraufhin Jahresabschlüsse korrigieren und verschärften ihre Bilanzierungs- und Kontrollprozesse. Auch kam es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze und zu Verkäufen von Unternehmensteilen. Erst zu Wochenbeginn wurde zudem bekannt, dass auch der Ende 2025 eingesetzte Interimschef Uwe Röhrhoff vorzeitig seinen Posten niederlegt.
Im April flog die Aktie aus dem SDax, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./tav/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (27. August 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 914,62 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,65 %/+73,85 % bedeutet.
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Röhrhoff war von 2010 bis 2017 CEO und schied damals auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen frühzeitig aus. Der Mann hat wohl noch andere Interessen, als nur zu arbeiten oder ein Glasmanufakturunternehmen zu leiten. In der Krise hat man ihn mehr oder weniger über Nacht zurückgeholt und er hat, wohl aus Loyalität der alten Firma gegenüber, zugesagt. Ich denke, es war mehr eine vertrauensbildende Maßnahmen den Gläubigern gegenüber, als jetzt wirklich der operative Turnaround.
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
1,60 %
2026-08-19
Obiger Shortseller hat von 1,52% auf 1,60% erhöht.
https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0LD6E6-Gerresheimer/
( und www.bundesanzeiger.de )
Leerverkäufer D.E. Shaw hat Numeric als " größten ' Shortseller abgelöst. ( Numeric 1,47% )
zur Info:
Morgen ist ein kleiner Verfallstag an der Börse