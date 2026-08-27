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    Tech-Chefs schweigen lieber

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    Bill Gates: KI-Risiken werden kleingeredet, weil zu viel Geld daran hängt

    Bill Gates glaubt, dass viele Jobs für immer verschwinden könnten. Besonders brisant: Ausgerechnet die Branche selbst rede darüber zu wenig – aus Angst um neue Milliarden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gates warnt vor dauerhaftem Jobverlust durch KI
    • KI trifft laut Gates bald Recht, Medizin und Bau
    • Robotersteuern sollen Jobverluste abfedern
    • Report: KI braucht Strom
    Tech-Chefs schweigen lieber - Bill Gates: KI-Risiken werden kleingeredet, weil zu viel Geld daran hängt
    Foto: Jae C. Hong - AP

    Bill Gates warnt vor einem massiven Arbeitsplatzverlust durch künstliche Intelligenz – und wirft ausgerechnet der Tech-Branche vor, die Risiken kleinzureden. In einem am Mittwoch veröffentlichten Blogbeitrag schrieb der Microsoft-Mitgründer, viele Jobs könnten "für immer verschwinden". Gegenüber der New York Times sagte Gates, Führungskräfte hielten sich mit Warnungen zurück, weil sie sich um die Finanzierung des nächsten KI-Booms sorgten: "Hey, sag das nicht. Das ist schlecht für uns – schließlich wollen wir die nächste Billion Dollar einsammeln."

    Die Sorge wächst längst außerhalb der Branche. Laut einer aktuellen Umfrage des Pew Research Center geben 52 Prozent der Amerikaner an, über den zunehmenden Einsatz von KI im Alltag eher besorgt als begeistert zu sein. 2021 waren es noch 37 Prozent. Nur neun Prozent überwiegt inzwischen die Begeisterung.

    Gates erwartet den Umbruch deutlich schneller als bei früheren technologischen Revolutionen. "KI wird Aufgaben in den Bereichen Recht, Kundenservice, Medizin, Software und Fertigung übernehmen. Sie wird diese Branchen rasch treffen – im Laufe eines Jahrzehnts statt über mehrere Generationen hinweg", schrieb er. Neue Jobs werde es zwar geben, ohne politische Gegenmaßnahmen jedoch deutlich weniger als heute.

    Besonders kritisch werde der Punkt, an dem KI weitgehend fehlerfrei und ohne menschliche Kontrolle arbeiten könne. Dann hätten Unternehmen einen starken finanziellen Anreiz, Mitarbeiter zu ersetzen. Gates sieht dabei längst nicht nur Bürojobs gefährdet. "Ich glaube, dass 'intelligente' Roboter bis zum Ende des Jahrzehnts bei einigen körperlichen Aufgaben – beispielsweise im Baugewerbe und im Gastgewerbe – mit Menschen konkurrieren werden", schrieb er.

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    Als Gegenmaßnahme bringt Gates eine Steuer auf KI-Token und Roboter ins Spiel. Sein Argument: Während Arbeitgeber auf menschliche Arbeit Lohnsteuern zahlen, können Investitionen in Maschinen steuerlich begünstigt sein. "Das Steuersystem gibt Ihnen einen Anreiz, Menschen durch Maschinen zu ersetzen", schrieb er. Zusätzliche Abgaben könnten diesen Anreiz abschwächen und zugleich Einnahmeausfälle des Staates kompensieren.

    Daneben nennt Gates zwei weitere Risiken: KI könne Kriminellen oder anderen Akteuren neue Möglichkeiten für Biowaffen und Computerviren eröffnen sowie die Entwicklung von Kindern und menschliche Beziehungen beeinträchtigen. Sein Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Ich glaube, wir brauchen Zeit, um uns auf die Phase sozialer, politischer und wirtschaftlicher Umbrüche vorzubereiten, in die wir bald eintreten werden."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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