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    HP Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 27.08.2026

    Am 27.08.2026 ist die HP Aktie, bisher, um -9,73 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HP Aktie.

    Besonders beachtet! - HP Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 27.08.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

    HP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.08.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,73 % verliert die HP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,43 %, geht es heute bei der HP Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,71 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die HP Aktie damit um -8,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HP +25,39 % gewonnen.

    HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,19 %
    1 Monat +5,95 %
    3 Monate +12,71 %
    1 Jahr +2,19 %
    Stand: 27.08.2026, 11:20 Uhr

    Informationen zur HP Aktie

    Es gibt 915 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,95 Mrd. € wert.

    HP-Aktie stürzt 10 Prozent ab – der Ausblick hat einen bösen Haken!


    HP übertrifft die Prognose deutlich – trotzdem rauscht die Aktie nach Börsenschluss um zehn Prozent ab. Hinter den starken Zahlen verbirgt sich ein Detail, das Anleger alarmiert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Samsung Electronics und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,60 %.

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    Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HP

    -9,43 %
    -8,19 %
    +5,95 %
    +12,71 %
    +2,19 %
    -16,96 %
    -2,01 %
    +86,69 %
    +280,65 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VP
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