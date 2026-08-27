BNP Paribas (A) Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 27.08.2026

Mit einer Performance von -3,58 % musste die BNP Paribas (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute bei der BNP Paribas (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BNP Paribas ist eine führende europäische Universalbank mit Fokus auf Retail Banking, Corporate & Investment Banking sowie Vermögensverwaltung. Produkte: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Kapitalmarkt- und Strukturierungsprodukte, Asset Management. Starke Position in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: Santander, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale. USP: breite Produktpalette, starke CIB-Plattform, solide Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BNP Paribas (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BNP Paribas (A) Aktie damit um -5,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BNP Paribas (A) +30,93 % gewonnen.

BNP Paribas (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,46 % 1 Monat -4,53 % 3 Monate +15,40 % 1 Jahr +37,41 %

Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Stand: 27.08.2026, 11:20 Uhr

Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,72 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, HSBC Holdings und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,00 %. Societe Generale notiert im Minus, mit -2,40 %. Credit Agricole verliert -3,71 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,00 %.

BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die BNP Paribas (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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