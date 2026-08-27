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    Erneuerbare vor Comeback?

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    Solar-Boom mit Haken: Warum Hersteller trotz Wachstum verlieren können

    Solar wächst rasant, doch viele Hersteller kämpfen mit Überkapazitäten und schwachen Margen. DNB zeigt, welche Unternehmen vom Boom profitieren könnten – und wo Anleger vorsichtig sein sollten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Solarboom wächst, doch Hersteller kämpfen mit Margen
    • Sinkende Modulpreise helfen Projektentwicklern
    • DNB setzt auf Innovation und warnt vor KI-Risiken
    • Report: KI braucht Strom
    Erneuerbare vor Comeback? - Solar-Boom mit Haken: Warum Hersteller trotz Wachstum verlieren können
    Foto: Winfried Rothermel - picture alliance

    Der Ausbau erneuerbarer Energien dürfte weiter kräftig wachsen. Für Anleger bedeutet das jedoch nicht automatisch steigende Gewinne. Darauf weist Christian Rom, Portfoliomanager bei DNB Asset Management, hin. Besonders deutlich zeige sich das bei Solarenergie. Sinkende Modulpreise beschleunigen den Ausbau, drücken gleichzeitig auf die Margen der Hersteller.

    Die Internationale Energieagentur erwartet zwischen 2025 und 2030 rund 4.600 Gigawatt zusätzliche erneuerbare Kapazität. Fast 80 Prozent davon sollen auf Solarenergie entfallen. Chinesische Solarhersteller kämpfen bereits mit Überkapazitäten. Die Internationale Energieagentur schätzt die Margen großer Produzenten auf etwa minus zehn Prozent.

    Für Rom zeigt sich daran der Unterschied zwischen Technologiewachstum und Aktionärswert. Entscheidend seien nachhaltige Wettbewerbsvorteile und langfristige Ertragskraft.

    Billige Module schaffen neue Gewinner

    Von sinkenden Preisen für Solarmodule und Batterien können laut DNB vor allem Projektentwickler, Stromerzeuger, Versorger, Rechenzentren und Betreiber von Batteriespeichern profitieren.

    Unter Druck geraten dagegen Hersteller austauschbarer Solarmodule, Batteriezellproduzenten ohne Kostenvorteile und Zulieferer mit geringer Differenzierung.

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    Unternehmen wie Build Your Dreams (BYD) und Contemporary Amperex Technology überzeugen DNB hingegen mit Innovation, Prozess-Know-how und integrierter Fertigung. Beide befinden sich im Portfolio.

    KI-Boom birgt Risiken

    Risiken sieht Rom auch bei der Infrastruktur für Rechenzentren. Die Investitionen könnten schneller wachsen als die tatsächlichen Erträge durch künstliche Intelligenz.

    Einige Brennstoffzellenhersteller und kleinere Ausrüster aus Taiwan und Korea wuchsen zuletzt um 30 bis 50 Prozent. Rom bezweifelt jedoch, dass dieses Wachstum automatisch auf dauerhaften Wettbewerbsvorteilen beruht.

    Sektor deutlich über dem Tief

    Der Sektor liegt inzwischen rund 86 Prozent über seinem Tief vom April 2024. Gleichzeitig haben Fundamentaldaten und Gewinnschätzungen in Teilen der Solar-, Wind-, Biokraftstoff- und Elektrofahrzeugbranche nach Einschätzung von DNB ihren Tiefpunkt erreicht. Für Rom bleibt deshalb der Gewinn je Aktie der entscheidende Faktor. 

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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