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    DEWB: Chart sendet falsche Botschaft

    Schaut man sich den Kursverlauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft DEWB an, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es auch geschäftlich nur rückwärts gehen kann. Doch das stimmt nur bedingt.

    Zwar hat das Unternehmen, dessen Investmentfokus auf dem Fintech-Sektor liegt, in den letzten Jahren unter einer langwierigen Konsolidierung in dieser Branche gelitten, so dass kein größerer Exit gelungen ist. Und dann schreibt DEWB wegen der laufenden Betriebskosten in der Regel Verluste.

    Zugleich haben aber die beiden mit Abstand wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, große Fortschritte gemacht. Die bereits börsennotierte LAIQON AG peilt nach einer dynamischen Wachstumsphase in diesem Jahr einen deutlichen Sprung in die operative Gewinnzone an – hier winkt Neubewertungspotenzial. Und Stableton hat sich mit einer Plattform für alternative Investments u.a. stark im Bereich vorbörslicher Investitionen in Tech-Unicorns positioniert und profitiert von einer anhaltend hohen Dynamik (SpaceX, Anthropic und Co.) im Markt.

    Insofern baut sich bei DEWB Potenzial für eine Besserung der Geschäftslage aus. Der Chart spiegelt das noch nicht wider, aber gerade das kann aus unserer Sicht eine antizyklische Chance für Mutige sein.

    (aktien-global.de, erstellt 27.08.26, 11:15 Uhr, veröffentlicht 27.08.26, 11:25 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/).

    Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 2,18EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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