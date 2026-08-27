IVU Traffic Technologies: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht
IVU Traffic Technologies legt ein starkes erstes Halbjahr 2026 vor: Umsatz, Rohergebnis und EBIT ziehen deutlich an – getragen von wiederkehrenden Erlösen und höherer Effizienz.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU Traffic Technologies veröffentlichte am 27. August 2026 den Konzern-Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026.
- Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,7 % auf 72,072 Mio. € (H1 2025: 63,968 Mio. €).
- Das Rohergebnis erhöhte sich um 14,7 % auf 59,171 Mio. € (H1 2025: 51,574 Mio. €).
- Das EBIT verbesserte sich deutlich auf 3,304 Mio. €, nach 1,011 Mio. € im ersten Halbjahr 2025.
- Haupttreiber der positiven Entwicklung waren wachsende wiederkehrende Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen, Effizienzmaßnahmen sowie ein bewusst verlangsamter Personalaufbau.
- IVU erhöhte die EBIT-Prognose für 2026 von rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. €; beim Umsatz werden weiterhin über 160 Mio. € und beim Rohergebnis rund 130 Mio. € erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei IVU Traffic Technologies ist am 27.08.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,63 % im Plus.
+1,63 %
+1,64 %
+8,30 %
+22,77 %
+13,76 %
+85,07 %
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+619,47 %
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