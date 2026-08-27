Computerspielsucht sei eine von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Erkrankung, die schwerwiegende Folgen für Betroffene habe. "Und es gibt ja einige Computerspiele, in denen junge Menschen mit Brutalität und roher Gewalt in Berührung gebracht werden, mit Sexismus, Rassismus, mit menschenverachtendem Denken und extremistischen Ideologien." Es war der erste Besuch des deutschen Staatsoberhaupts bei der weltgrößten Gamingmesse, die noch bis Sonntag dauert.

KÖLN (dpa-AFX) - Bei seinem ersten Besuch der Gamescom hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem kritischen Blick auf digitale Spiele geraten. "Gerade weil Computer- und Videospiele so allgegenwärtig geworden sind, müssen wir auch über die Schattenseiten dieser Entwicklung sprechen, sachlich, ehrlich und differenziert", sagte Steinmeier bei der Eröffnung des Kongressprogramms der Messe in Köln.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Es braucht klare Regeln, um die Gewaltverherrlichung, die Verbreitung von extremistischen und demokratiefeindlichen Inhalten zu verhindern - auch in Video- und Computerspielen -, und das gerade in einer Zeit, in der auch unsere Demokratie stärker bedroht ist und angefochten wird", so der Bundespräsident.

Games sind wichtig für die Demokratie



Grundsätzlich wertete Steinmeier Gaming positiv - er selbst ist nach eigener Aussage kein Gamer. Computerspiele seien fester Bestandteil des kulturellen Lebens geworden, sagte er. "Das Klischee des nerdigen Teenagers, der - rund um die Uhr, mit Junkfood und Energy-Drinks - in seiner abgedunkelten Bude zockt, wird der Wirklichkeit nicht gerecht."

Allein in Deutschland spielten mehr als 40 Millionen Menschen - "manche regelmäßig, einige exzessiv, viele nur gelegentlich". Es seien Frauen und Männer gleichermaßen, Junge und "nicht mehr ganz so Junge". "Games sind längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen."

In ihrer Gesamtheit seien Spiele kulturrelevant und damit auch relevant für Demokratie - "das gilt im Guten wie im Schlechten". Die beim Gaming eingesetzten Technologien seien zudem wichtig für Wirtschaftsbereiche wie Medizin, Architektur oder Fahrzeugdesign, so der Bundespräsident "Wir wollen ihre Branche hier in Deutschland, wir wollen sie wirtschaftlich stark."

Die Gamescom begann am Mittwoch, sie läuft noch bis Sonntag. Mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet,/wdw/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 422,2 auf Tradegate (27. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,33 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +13,70 %/+51,60 % bedeutet.



