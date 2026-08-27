Aktien Frankfurt
Dax vor Jackson Hole etwas flau - Chipwerte nach Nvidia höher
- US-Techzahlen stützen den deutschen Aktienmarkt
- Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
- Dax legt leicht zu, MDax deutlich stärker
FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor stützen am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt. Nvidia , Salesforce und Crowdstrike überraschten die Anleger positiv, dies kam vor allem Halbleiterwerten zugute.
Der Dax notierte gegen Mittag mit einem Plus 0,22 Prozent auf 26.344 Punkten. An sein Vortageshoch kam der deutsche Leitindex somit nicht heran. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen zeigte mehr Zugkraft mit plus 0,84 Prozent auf 32.796 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.
In den Fokus rückt nun das Notenbanktreffen in Jackson Hole, dessen Höhepunkt die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag sein wird. Das ganz große Risiko dürften Marktteilnehmer daher zunächst nicht eingehen, kommentierte Timo Emden, Marktanalyst von Captrader. Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik bremse den Risikoappetit.
Die jüngsten Quartalsbilanzen der US-Chip- und Softwarekonzerne zogen am deutschen Aktienmarkt die Aktienkurse von Unternehmen aus diesen Segmenten mit nach oben. Infineon und Aixtron verteuerten sich um 3,6 beziehungsweise 4,7 Prozent. Suss Microtec sprangen um 8,2 Prozent hoch. Siemens Energy - mit Blick auf den hohen Stromverbrauch von Rechenzentren ebenfalls Nutznießer des KI-Booms - legten um 3 Prozent zu.
Die Anteile von SAP grenzten ihr anfangs kräftiges Plus auf 0,9 Prozent ein nach schwachem Vortag. GFT Technologies schnellten um 10 Prozent hoch, hier dürfte eine Kooperation mit der Deutschen Bank der Haupttreiber gewesen sein.
Die UBS hält an ihrer Überzeugung hinsichtlich des allgemeinen Wachstumstrends im KI-Bereich fest und ist der Ansicht, dass dieser weiterhin ein wesentlicher Treiber für ihren positiven Marktausblick ist.
Umstufungen von Kepler Cheureux bewegten Aktien aus dem deutschen Telekomsektor. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, so die Analysten. United Internet und Ionos stuften sie auf "Buy" hoch. Die Titel reagierten mit Zuwächsen von jeweils 3 Prozent. Für die Anteile der Deutsche Telekom gaben die Experten nach jüngst gutem Lauf ihre Kaufempfehlung auf. Die T-Aktien verloren 1,9 Prozent.
Die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger zogen um 3,8 Prozent an, nachdem die UBS sie auf "Buy" hochgestuft hatte. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, hieß es. Der Auftragseingang habe positiv überrascht. Die Analysten sahen einen günstigen Einstiegszeitpunkt.
Für die Anteile des SDax-Neulings Asta Energy ging es nach Halbjahreszahlen und Bestätigung des erst kürzlich angehobenen Ausblicks um 6,6 Prozent hoch. Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt bei dem Kupferspezialisten für Auftrieb./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 28,43 auf Tradegate (27. August 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +55,59 %/+107,45 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 27.08.2026, 07:55 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 26.08.2026
(Kurs 26.285,96 · +19,82 · +0,08 % · Eröffnung 26.255,41 · Tages-Hoch 26.466,76 ·
Tages-Tief 26.196,92 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• tagesschau – Marktbericht vom 27.08.2026, 07:28 Uhr: „Nvidias Quartalsbilanz hebt
die Stimmung", Hinweis auf US-Inflationsdaten als Belastungsfaktor
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
(Hinweis: Diese Werte wurden am 26.08.2026 korrigiert; zuvor lagen ihnen
Schlusskurs-Extreme statt Intraday-Werte zugrunde. Der Korrekturhinweis stand
einmalig im Nachmittags-Briefing vom 26.08.)
• Tages-Pivots für Do 27.08. auf dem Xetra-OHLC vom Mi 26.08. gerechnet:
P 26.316,55 · R1 26.436,17 · S1 26.166,33 · R2 26.586,39 · S2 26.046,71
· R3 26.706,01 · S3 25.896,49
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 26.08.2026: Dow 53.463,88 (−113,52 · −0,21 %);
S&P 500 7.675,70 (−0,02 %); Nasdaq Composite 26.130,20 (−0,08 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/25/stock-market-today-live-updates.html
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 26.08.2026: 29.224,52 (+15,29 · +0,05 %),
O 29.130,77 · H 29.296,77 · T 29.096,84:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,66 % (Investing.com, Stand nach US-Schluss)
NVIDIA · QUARTALSZAHLEN VOM 26.08.2026 (nach US-Schluss)
• Umsatz 96,2 Mrd. USD (Erwartung rund 92,2 Mrd.), plus 106 % zum Vorjahr
• Bereinigter Gewinn je Aktie 2,22 USD (Erwartung 2,09 USD)
• Rechenzentrumsumsatz 89 Mrd. USD (Erwartung rund 85,8 Mrd.)
• Ausblick laufendes Quartal: 108 Mrd. USD (Erwartung rund 104,2 Mrd.)
• Bruttomarge 75 %; Management warnt vor Druck durch Speicherpreise
Quellen:
https://www.forbes.com/sites/fionariley/2026/08/26/nvidia-posts-96-billion-quarter-as-ai-boom-powers-106-growth-in-a-year/
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/nvidia-tops-q2-expectations-offers-strong-q3-outlook-revenue-96-billion-112502189.html
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/transcript-nvidia-q2-earnings-call-highlights-2026-08-26/
• Kursreaktion: Die Aktie schloss regulär bei 209,66 USD (−1,59 %) und bewegte sich
nachbörslich uneinheitlich. Trotz des Zahlenwerks blieb die Reaktion gedämpft.
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,28 USD (−0,51 · −0,58 %), Stand 27.08. früh
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026
(08:00 DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q2 · 10:00 EUR Geldmenge M3 ·
13:30 EUR EZB-Sitzungsprotokoll · 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe ·
14:30 USA Lagerbestände Großhandel · USA Jackson Hole Symposium bis 29.08.):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-27-august-2026-12116194
• Jackson Hole 2026: 27.–29.08., Keynote von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag 28.08.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Mittwochskerze: Das Tageshoch 26.466,76 lag nur 106,74 Punkte unter dem
Allzeithoch 26.573,50. Bis zum Schluss gab der Index 180,80 Punkte davon wieder
ab. Ein solcher oberer Docht zeigt, dass in der Spitze Verkäufer aktiv waren.
• Das Tages-P 26.316,55 liegt über dem Schluss vom Mittwoch. Der Index startet
damit rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Nvidia hat die Erwartungen deutlich übertroffen, die Kursreaktion blieb dennoch
verhalten. Gute Zahlen allein sind kein Kaufsignal, wenn sie bereits eingepreist sind.
• Am Freitag folgt die Jackson-Hole-Keynote von Fed-Chef Warsh. Vor solchen
Terminen dünnt die Liquidität häufig aus.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe