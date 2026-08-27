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    Bericht

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    Nvidia will Hugging Face in Milliardendeal kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia verhandelt über Kauf von Hugging Face
    • Hugging Face wird mit über 13 Milliarden Dollar bewertet
    • Übernahme weckt Sorgen um die Hardware-Neutralität
    Bericht - Nvidia will Hugging Face in Milliardendeal kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SANTA CLARA / NEW YORK (dpa-AFX) - Im weltweiten Wettlauf um die Vormachtstellung bei Künstlicher Intelligenz bahnt sich eine der bisher größten Übernahmen an: Der US-Halbleiterkonzern Nvidia verhandelt über den Kauf der führenden KI-Plattform Hugging Face. Wie das US-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person berichtet, beläuft sich das verhandelte Bewertungsvolumen auf mehr als 13 Milliarden Dollar (rund 11,7 Milliarden Euro).

    Eine endgültige Einigung sei zwar bislang nicht erzielt und die Gespräche könnten theoretisch noch scheitern, heißt es in dem Bericht. Doch die Dimension des Vorhabens unterstreicht Nvidias aggressive Expansionsstrategie. Weder Nvidia noch Hugging Face äußerten sich auf Nachfrage zu den Berichten.

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    Hugging Face: Zentrale Plattform für KI-Modelle

    Hugging Face sitzt in New York und gilt als Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Open-Source-Entwicklung. Gegründet 2016 von den französischen Unternehmern Clément Delangue, Julien Chaumond und Thomas Wolf, hostet die Plattform mittlerweile Millionen von KI-Modellen, Datensätzen und Code-Bibliotheken. Entwickler und Forscher weltweit nutzen das Portal als Standard-Infrastruktur, um KI-Anwendungen zu erstellen, zu teilen und weiterzuentwickeln.

    Nvidia ist an dem Unternehmen bereits beteiligt: Der Chiphersteller investierte 2023 im Rahmen einer 235 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde, die Hugging Face damals noch mit 4,5 Milliarden Dollar bewertete. Ende vergangenen Jahres hatte Hugging Face ein weiteres Investment-Angebot von Nvidia über 500 Millionen Dollar abgelehnt - mit der Begründung, man wolle keinen dominierenden Einzelinvestor an Bord holen, der strategische Entscheidungen beeinflussen könnte. Auch Software-Gigant Microsoft soll Sondierungsgespräche mit der Plattform geführt haben, diese werden laut Insidern derzeit jedoch nicht weiterverfolgt.

    Nvidias volle Kriegskasse

    Für Nvidia-Chef Jensen Huang ist die Übernahme der nächste logische Schritt zur Festigung des Konzern-Ökosystems: Wer die Software- und Modellplattform kontrolliert, kann direkten Einfluss auf die Entwickler-Community nehmen und die Arbeitslasten gezielt auf die eigenen Grafikprozessoren leiten.

    Finanziell ist der Milliardendeal für den Konzern kein Hindernis: Nvidia sitzt infolge des KI-Booms auf enormen Barreserven und treibt seine Beteiligungs- und Übernahmeaktivitäten massiv voran. Erst am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, für das laufende Geschäftsjahr weitere 18 Milliarden Dollar für Eigenkapitalinvestitionen reserviert zu haben - zusätzlich zu bereits bestehenden Beteiligungen an privaten Unternehmen im Wert von 47,9 Milliarden Dollar.

    Sorge um die Neutralität

    In der Tech-Szene dürfte eine vollständige Übernahme durch den Branchenprimus allerdings für erhebliche Diskussionen und kartellrechtliche Bedenken sorgen: Die größte Stärke von Hugging Face lag bislang in seiner strikten Hardware- und Anbieter-Neutralität. Die Plattform unterstützt gleichermaßen Modelle und Beschleuniger-Hardware von Nvidia-Konkurrenten wie AMD und Intel . Sollte der dominierende Hardware-Hersteller das zentrale Entwicklerportal übernehmen, fürchten Marktbeobachter Interessenkonflikte und neue Abhängigkeiten in der offenen KI-Forschung./chd/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 419,6 auf Tradegate (27. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +55,81 %/+107,75 % bedeutet.





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