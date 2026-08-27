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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 27.08.2026

    Am 27.08.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +3,74 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 27.08.2026
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026

    Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,74 % auf 57,55 zulegen. Das sind +2,08  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 57,55. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Infineon Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -28,36 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +5,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,88 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +46,57 %.

    Während Infineon Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,01 %
    1 Monat -13,88 %
    3 Monate -28,36 %
    1 Jahr +52,19 %
    Stand: 27.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,04 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,41 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,00 %. ON Semiconductor legt um +2,37 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,67 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,58 %
    +4,08 %
    -14,57 %
    -27,56 %
    +54,83 %
    +74,59 %
    +58,65 %
    +274,23 %
    -18,56 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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