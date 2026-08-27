ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 320 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Nvidia-Kursziel auf 320 US-Dollar
- Nvidia signalisiert rasantes Wachstum bis 2027/28
- Vorsichtige Margen wegen steigender Speicherkosten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Gleichwohl sei dies wohl noch von Zurückhaltung des Unternehmens geprägt. Vorsichtigere Aussagen zu den Bruttomargen spiegelten die Kosteninflation bei Speicherchips wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,09 % und einem Kurs von 193,0 auf Tradegate (27. August 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +55,71 %/+107,62 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 320 US-Dollar
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das ist awesome, genau: Laut Management deuten die Kundenprognosen eigentlich auf eine Verdopplung des Umsatzes hin. Der begrenzende Faktor ist derzeit offenbar nicht die Nachfrage, sondern die Supply Chain. Kleines Zahlenspiel:
Mal wieder Top Zahlen, Wachstumsprognose Q3 mit 108 Billionen USD Umsatz wir dann wahrscheinlich wieder leicht uebertroffen, voraussichtlich Q2Q 15%, und damit ist die Aktie billig, unter 210 USD sind dann preiswerte Kaufkurse, 250 bis 300 USD angemessen, Zinsen und Inflation sind das Problem bei der Bewertung, Viel Erfolg.