JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Wachstumliege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate (27. August 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher Richardson

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26,80

Kursziel alt: 26,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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