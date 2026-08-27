JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum
liege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
liege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate (27. August 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Christopher Richardson
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26,80
Kursziel alt: 26,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Richardson
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26,80
Kursziel alt: 26,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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