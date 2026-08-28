SpaceX: Analyst sieht enormes Kurspotenzial durch Starship-Pläne

Morgan Stanley bestätigte seine "Overweight"-Einstufung für SpaceX und sein Kursziel von 300 US-Dollar. Damit sieht Analyst Adam Jonas mehr als 70 Prozent Aufwärtspotenzial.

SpaceX plant den nächsten massiven Ausbau seiner Raketeninfrastruktur und nach Einschätzung von Morgan Stanley unterschätzen Investoren, welche wirtschaftliche Dimension dahinterstecken könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

100 Milliarden US-Dollar für einen neuen Weltraumbahnhof

Im Mittelpunkt der optimistischen Einschätzung steht das geplante Starbase-Startzentrum in Vermilion Parish im US-Bundesstaat Louisiana. SpaceX will dort nach eigenen Angaben eine Infrastruktur errichten, die langfristig Tausende Raketenstarts pro Jahr unterstützen kann. Das Investitionsvolumen soll sich auf rund 100 Milliarden US-Dollar belaufen.

SpaceX soll insgesamt 15 Startplätze anstreben. Derzeit verfügt das Unternehmen über drei, weitere drei sollen bis Ende 2027 vollständig einsatzbereit sein.

Nach den Berechnungen von Morgan Stanley wären allerdings bereits acht Startplätze ausreichend, um die langfristigen Prognosen des Analystenhauses zu erreichen.

Bis zu 5.800 Starship-Starts pro Jahr

Morgan Stanley kalkuliert konservativ mit maximal zwei Starts pro Tag und Startrampe. Selbst unter dieser Annahme würden acht Anlagen ausreichen, um im Jahr 2040 5.800 Starship-Starts zu ermöglichen.

"Wir glauben nicht, dass Investoren das Ausmaß dessen erfassen, was SpaceX mit Starship plant", schrieb der Analyst.

Anleger unterschätzen Starship

Auf Basis der Morgan-Stanley-Prognosen für das Geschäftsjahr 2028 werde SpaceX mit etwa dem Zehnfachen des Umsatzes bewertet, während der Umsatz um rund 70 Prozent wachsen könnte. Beim operativen Ergebnis entspreche die Bewertung etwa dem 25-Fachen des EBIT bei einem erwarteten Wachstum von 113 Prozent.

Für 2040 modelliert die Bank einen SpaceX-Umsatz von rund 3,5 Billionen US-Dollar.

Wall Street setzt auf steigende Kurse

Auch über Morgan Stanley hinaus bleibt die Stimmung an der Wall Street ausgesprochen bullish. Von 32 Analysten, die SpaceX beobachten, empfehlen laut LSEG 27 die Aktie zum Kauf. Vier Experten raten zum Halten, während lediglich ein Analyst eine Verkaufsempfehlung ausspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 216,33 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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