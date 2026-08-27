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    GFT hilft Deutscher Bank beim IT-Umzug des Privatkundengeschäfts in die Cloud

    Für Sie zusammengefasst
    • GFT unterstützt Deutsche Bank beim IT-Umbau
    • 15 Kernsysteme weichen zwei Cloud-Plattformen
    • GFT übernimmt Einführung von Vault Core
    GFT hilft Deutscher Bank beim IT-Umzug des Privatkundengeschäfts in die Cloud
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/STUTTGART(dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies wird die Deutsche Bank künftig beim IT-Umbau im Privatkundengeschäft unterstützen. Die Großbank will dort ihre bisherigen 15 Kernbankensysteme auf zwei moderne cloudbasierte Plattformen reduzieren. Dazu hat sie laut Mitteilung vom Donnerstag nun in einem ersten Schritt die Plattform Vault Core des Finanztechnologieunternehmens und GFT-Partners Thought Machine ausgewählt. Die GFT-Aktie sprang auf die Nachricht an und notierte zuletzt an der SDax-Spitze 9,5 Prozent höher.

    Die Stuttgarter übernehmen bei der Einführung der Plattform für Thought Machine beim Kunden die Arbeiten des Systemintegrators. Dabei verweist GFT auf bereits 25 Jahre Zusammenarbeit mit dem größten deutschen Kreditinstitut. Hinzu komme die Erfahrung des Unternehmens im Kernbankenumfeld sowie seine Expertise bei der Einführung von Vault in modernen cloud-nativen Bankenumgebungen.

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    Die Deutsche Bank hat den Umzug in die Cloud im Zuge ihres aktuellen Strategieprogramms angestoßen, das noch bis 2028 läuft. Die Bankspitze erhofft sich von der Vereinfachung seiner Technologielandschaft, "Komplexität zu reduzieren und eine besser skalierbare Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen", wie Managerin Yiping Li sagte, die für das operative Geschäft im Privatkundenbereich der Deutschen Bank zuständig ist./tav/stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 34,64 auf Tradegate (27. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 66,52 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,20 %/+17,78 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Ausbruch über 34 Euro und mögliche Ziele von 36–40 Euro. Die Aktie gilt im Vergleich zur Commerzbank als günstig und mit Aufholpotenzial. Positive Fundamentaldaten und steigende Gewinnerwartungen stützen den Optimismus. Das neue Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro könnte den Kurs unterstützen, seine Wirkung wird jedoch kontrovers beurteilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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