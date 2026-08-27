Altersrentner haben im Schnitt 1.195 Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Altersrentner erhielten Ende 2025 in Deutschland im Schnitt eine Rente von 1.195 Euro - 41 Euro mehr als im Jahr davor. Die Zahlen gab die Deutsche Rentenversicherung in ihrem Jahresbericht bekannt.

Die durchschnittliche Altersrente von Frauen lag demnach bei 994 (Vorjahr 955), die von Männern bei 1.449 (1.405) Euro.