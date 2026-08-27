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    Altersrentner haben im Schnitt 1.195 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Durchschnittsrente steigt 2025 auf 1.195 Euro
    • Frauen erhalten 994, Männer 1.449 Euro im Schnitt
    • Renteneintritt bleibt bei 64,7 Jahren im Mittel
    Altersrentner haben im Schnitt 1.195 Euro
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Altersrentner erhielten Ende 2025 in Deutschland im Schnitt eine Rente von 1.195 Euro - 41 Euro mehr als im Jahr davor. Die Zahlen gab die Deutsche Rentenversicherung in ihrem Jahresbericht bekannt.

    Die durchschnittliche Altersrente von Frauen lag demnach bei 994 (Vorjahr 955), die von Männern bei 1.449 (1.405) Euro.

    Im Schnitt gingen Menschen in Deutschland mit 64,7 Jahren in Altersrente. Der Wert blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Im Jahr 2000 lag das Durchschnittsalter beim Renteneintritt noch bei 62,3 Jahren. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist die schrittweise Anhebung der Altersgrenze für den Renteneintritt auf 67 bis zum Jahr 2031./jr/DP/mis







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