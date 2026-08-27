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    Aussichtsreiche Lagerstätten

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    Afrikas Osten gewinnt im Bergbau an Bedeutung

    Afrikas ertragreiche Bergbauzentren liegen im Süden und Westen. Doch auch in mehreren östlichen Ländern des Kontinents bearbeiten Explorer vielversprechende Lagerstätten.

     

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    Der Edelmetallexplorer Alpha Exploration (ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) veröffentlichte Mitte August die Ergebnisse des kurz zuvor abgeschlossenen Explorationsbohrprogramms auf dem Anagulu-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt auf der 514 km² großen Kerkasha-Lizenz in Eritrea. Anagulu stellt die zweite von drei bedeutenden Entdeckungen dar, die das Alpha-Team auf der Kerkasha-Lizenz gemacht hat. Unter den Ergebnissen: 67 Meter mit 0,38 % Kupfer und 0,10 Gramm Gold pro Tonne.

     

    CEO John Wilton zeigte sich mit den Resultaten „sehr zufrieden“ und betonte, die Bohrungen hätten gleich mehrere „entscheidende Highlights“ geliefert, die das Potenzial des Projekts gezeigt und das Verständnis der Geologen für die Mineralisierung gestärkt haben. Wilton verweist auf neue Erkenntnisse zu den wichtigsten Zonen bei Anagulu. Die Bohrungen bestätigen die neue 1,25 Kilometer lange Camel-Zielzone als Kupfer-Gold-mineralisierte Quarz-Augen-Porphyr-Einheit. Solche Einheiten sind für Metallexplorer von großem Interesse, denn sie markieren oft die metallspendende Quelle für ein gesamtes System.

     

    Alpha Exploration sieht großes Potenzial bei Kerkasha

     

    Das Zielgebiet Camel bleibt dem Bericht der Geologen zufolge über 1,1 Kilometer nach Südwesten vollständig ungetestet, wobei sowohl Breite als auch Gehalt zunehmen. Diese ungetesteten 1,1 Kilometer des Camel-Ziels stellen die größte, höchstgradige und kontinuierlichste oberflächennahe Kupferanomalie des Projekts dar und übertreffen dien der parallel verlaufenden Discovery-Zone.  Deren Kupfer-Gold-Mineralisierung wiederum wurde um 60 Meter nach Nordosten erweitert.

     

    Die Exploration der ausgedehnten Kerkasha-Lizenz verläuft damit nach Plan. Alpha Exploration hat den Standort in Eritrea nicht ohne Grund gewählt: In dieser Weltgegend finden sich erstklassige geologische Voraussetzungen. Das Potenzial, durch Exploration neue Lagerstätten zu entdecken ist größer als in etablierten Bergbauländern. Diese Voraussetzungen und die hohen Rohstoffpreise haben die Aktivität von Bergbauunternehmen in östlichen und südöstlichen afrikanischen Ländern in den vergangenen Jahren ansteigen lassen. Zwar befinden sich die bedeutendsten Cluster noch immer im Süden und Westen des Kontinents. Doch auch in Malawi, Mosambik, Tansania, Uganda, Kenia, Eritrea und Äthiopien suchen Unternehmen nach Metallen, wobei diese Länder auf eine sehr unterschiedliche Bergbauhistorie zurückblicken.

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