🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIE IM FOKUS

    525 Aufrufe 525 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Energy-Aktien steigen über drei Prozent
    • Trump-Dekret stärkt den Kurs im KI-Umfeld
    • US-Notstand soll Stromnetz und Lieferketten schützen
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy profitieren am Donnerstag neben anhaltender KI-Fantasie von einem Erlass des US-Präsidenten Donald Trump. Zur Mittagszeit legten sie um mehr als 3 Prozent zu, im Tageshoch hatte das Plus 3,7 Prozent betragen. Mit 156,76 Euro erreichten sie in der Spitze das höchste Niveau seit mehr als einer Woche.

    Ein Dekret von Trump zum Erhalt der nationalen Sicherheit trieb den Kurs zusätzlich an in einem positiven Umfeld für KI-Technologie, in dem das Energietechnik-Unternehmen vom Ausbau der Rechenzentren profitiert. Die gute Stimmung bei KI-Aktien ging einher mit einem starken Ausblick des US-Chipriesen Nvidia .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    231,26€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 9,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    186,01€
    Basispreis
    3,15
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zur Absicherung der Stromversorgung der USA hat die Regierung unter Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Trump habe eine Exekutivorder unterschrieben, mit der die "Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit elektrischer Betriebsmittel des Stromübertragungsnetzes" geschützt werden solle - insbesondere vor "Beeinträchtigungen durch ausländische Akteure", wie das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

    Die Regierung begründete den Schritt mit einer "außergewöhnlichen Bedrohung" der Vereinigten Staaten durch im Ausland hergestellte Komponenten, über die sich jene Akteure Zugriff auf das Stromnetz verschaffen und die kritische Infrastruktur lahmlegen könnten. Die Order diene dazu, Schwachstellen in Lieferketten zu beseitigen und eine ausreichende und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, hieß es.

    Analyst Vivek Midha von der Citigroup sprach von Beschränkungen für bestimmte, im Ausland hergestellte Großkomponenten. Seiner Ansicht nach ist dies für Siemens Energy von Bedeutung - mit positiver Tendenz. "Zwar könnte die Flexibilität bei der Beschaffung von Transformatoren etwas eingeschränkt werden, doch die weitere Verknappung des Marktes durch Beschränkungen für chinesische Netztechnik-Anbieter dürfte diesen Nachteil mehr als ausgleichen", schrieb der Experte. Er glaubt vor diesem Hintergrund auch an weiteres Aufwärtspotenzial bei den Preisen./tih/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 192,5 auf Tradegate (27. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +57,12 %/+109,49 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positive Analysteneinschätzungen: Jefferies stuft Siemens Energy mit Buy, JPMorgan mit Overweight ein. Kursrelevant sind zudem mögliche Verkäufe oder Ausgliederungen von Sparten, insbesondere des Dampfturbinen-Geschäfts, sowie erwartete Milliardenerlöse. Händler sehen den Kurs durch Daytrading und Optionsscheine beeinflusst; 130 Euro gelten als persönliches Halteziel. Auch US-Börsen, Fed-Signale zu KI und die allgemeine Nachrichtenlage könnten die kurzfristige Entwicklung bestimmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret Die Aktien von Siemens Energy profitieren am Donnerstag neben anhaltender KI-Fantasie von einem Erlass des US-Präsidenten Donald Trump. Zur Mittagszeit legten sie um mehr als 3 Prozent zu, im Tageshoch hatte das Plus 3,7 Prozent betragen. Mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     