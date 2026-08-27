AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret
- Siemens-Energy-Aktien steigen über drei Prozent
- Trump-Dekret stärkt den Kurs im KI-Umfeld
- US-Notstand soll Stromnetz und Lieferketten schützen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy profitieren am Donnerstag neben anhaltender KI-Fantasie von einem Erlass des US-Präsidenten Donald Trump. Zur Mittagszeit legten sie um mehr als 3 Prozent zu, im Tageshoch hatte das Plus 3,7 Prozent betragen. Mit 156,76 Euro erreichten sie in der Spitze das höchste Niveau seit mehr als einer Woche.
Ein Dekret von Trump zum Erhalt der nationalen Sicherheit trieb den Kurs zusätzlich an in einem positiven Umfeld für KI-Technologie, in dem das Energietechnik-Unternehmen vom Ausbau der Rechenzentren profitiert. Die gute Stimmung bei KI-Aktien ging einher mit einem starken Ausblick des US-Chipriesen Nvidia .
Zur Absicherung der Stromversorgung der USA hat die Regierung unter Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Trump habe eine Exekutivorder unterschrieben, mit der die "Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit elektrischer Betriebsmittel des Stromübertragungsnetzes" geschützt werden solle - insbesondere vor "Beeinträchtigungen durch ausländische Akteure", wie das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.
Die Regierung begründete den Schritt mit einer "außergewöhnlichen Bedrohung" der Vereinigten Staaten durch im Ausland hergestellte Komponenten, über die sich jene Akteure Zugriff auf das Stromnetz verschaffen und die kritische Infrastruktur lahmlegen könnten. Die Order diene dazu, Schwachstellen in Lieferketten zu beseitigen und eine ausreichende und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, hieß es.
Analyst Vivek Midha von der Citigroup sprach von Beschränkungen für bestimmte, im Ausland hergestellte Großkomponenten. Seiner Ansicht nach ist dies für Siemens Energy von Bedeutung - mit positiver Tendenz. "Zwar könnte die Flexibilität bei der Beschaffung von Transformatoren etwas eingeschränkt werden, doch die weitere Verknappung des Marktes durch Beschränkungen für chinesische Netztechnik-Anbieter dürfte diesen Nachteil mehr als ausgleichen", schrieb der Experte. Er glaubt vor diesem Hintergrund auch an weiteres Aufwärtspotenzial bei den Preisen./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 192,5 auf Tradegate (27. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +57,12 %/+109,49 % bedeutet.
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Siemens Energy konzentriert sich voll auf das extrem profitabel laufende Stromnetz- und Turbinengeschäft (vor allem getrieben vom KI-Boom und der Nachfrage aus Rechenzentren).
Nur meine Meinung: Stay long
alphablabla......
Ich finde die Entscheidung nicht gut.
kurz bis mittelfristig.
Früher nannte man das Butter und Brot Geschäft.
Und das braucht man.
Was verspricht sich SE davon?
1. Kein interner Wettbewerb um KapitalDie verschiedenen Abteilungen im Konzern kämpfen ständig um Geld für Investitionen. Siemens Energy will sein Kapital aktuell primär in das rasant wachsende Geschäft mit Stromnetzen und Datencentern stecken. Die ToI-Sparte ist zwar profitabel, wächst aber langsamer und würde intern bei der Geldvergabe ins Hintertreffen geraten. Als eigenständiges Unternehmen könnte ToI sich Finanzmittel unabhängig am Markt besorgen. CEO Christian Bruch betont aus eigener Erfahrung: „Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir um die Mittel der Siemens AG hätten kämpfen müssen.“
2. Höhere Bewertung an der Börse (Milliardenregen)Reine Spezialisten werden an der Börse meistens viel höher bewertet als Mischkonzerne (Konglomerate).Der Vergleich: Während Siemens Energy an der Börse niedriger bewertet wird, erzielt der reine US-Konkurrent GE Vernova extrem hohe Summen.Das Ziel: Wer sich voll auf Netztechnik und Stromfokus konzentriert, gilt bei Investoren als attraktiver. Analysten schätzen, dass die ToI-Sparte allein als eigenes Unternehmen ihren Wert um mehr als die Hälfte steigern könnte.
3. Völlig andere KundengruppenDie ToI-Sparte passt strukturell nicht optimal zum Rest des Konzerns.Siemens Energy (Kern): Konzentriert sich auf Energieversorger – also auf die Erzeugung und den Transport von Strom (Gas, Netze, Windkraft).ToI-Sparte: Beliefert direkt die Industrie (Chemie, Schifffahrt, Öl & Gas) mit Kompressoren, Schiffsmotoren oder Wasserstoff-Technik. Eine Trennung sorgt für einen klareren Marktauftritt.
4. Der perfekte Zeitpunkt zum Kasse machenDie ToI-Sparte hat unter der Führung von Vorständin Anne-Laure de Chammard eine starke Sanierung hinter sich. Die Gewinnspanne (Marge) kletterte in den letzten Jahren von mageren 1 Prozent auf zuletzt starke 14 Prozent. Weil die Sparte gerade so gut dasteht und Rekorde feiert, lässt sie sich zu einem hervorragenden Preis an die Börse bringen oder verkaufen.