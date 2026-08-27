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    Kreise

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    Klingbeil lädt Unicredit-Chef zu Gespräch über Commerzbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil lädt Orcel ins Finanzministerium ein
    • Bund will Standort und Beschäftigte schützen
    • Unicredit plant Jobabbau und Einschnitte im Ausland
    Kreise - Klingbeil lädt Unicredit-Chef zu Gespräch über Commerzbank
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesregierung schaltet sich in das Übernahmeringen zwischen Commerzbank und der italienischen Großbank Unicredit ein. Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Unicredit-Chef Andrea Orcel für den 14. September zu einem Gespräch ins Bundesfinanzministerium eingeladen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Es gehe darum, die Position der Bundesregierung darzulegen und in einen Austausch zu treten, hieß es. "Dies begleitet die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliegt, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen."

    Die Einladung Klingbeils markiert einen Kurswechsel in der bisherigen Position der Bundesregierung. Noch im Juli hatte sie das Vorgehen der Unicredit als "aggressiv und feindlich" bezeichnet und als "inakzeptabel" abgelehnt.

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    Bundesregierung will deutsche Interessen wahren

    Die Unicredit, die vor rund zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen war, wirbt seit langem um eine Übernahme des Frankfurter Dax -Konzerns und hat sich bereits den Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden vor den Kollaps gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Bundesregierung daher eine wichtige Rolle zu.

    Die Bundesregierung hatte wiederholt betont, die Commerzbank habe für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands hohe Priorität und sei "als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt". Das gelte es auch künftig sicherzustellen. "Die Bundesregierung wird daher weiterhin im Sinne des deutschen Mittelstands, des Finanzstandorts Frankfurt und der Beschäftigten handeln."

    Bleibt der Bund als Ankeraktionär an Bord?

    Der Bund hatte bisher einen Verkauf seines Commerzbank-Anteils abgelehnt. Zuletzt gab es aber Spekulationen, wonach die Bundesregierung offen für einen Ausstieg sein könnte, sofern sich Commerzbank und Unicredit auf eine gemeinsame Strategie verständigen sollten.

    Unicredit-Chef Orcel sieht bei einer Übernahme der Commerzbank Potenzial für Milliarden-Einsparungen. Er plant den Abbau Tausender Jobs und will das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank fürchten einen Kahlschlag.

    Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hatte jüngst gefordert, der Bund solle vorerst Aktionär bei der Commerzbank bleiben. In der aktuellen Phase mache es Sinn, "dass der Bund weiter Aktionär bleibt, um die Interessen des Standorts Deutschland aktiv zu vertreten", sagte Weidmann der "Süddeutschen Zeitung."/als/tam/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 26.323 auf Ariva Indikation (27. August 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 45,87 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+5,76 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und die Erwartung weiterer Kursgewinne. Der Kurs wird stark von UniCredits Übernahmeplänen abhängig gesehen. Diskutiert werden ein mögliches verbessertes Angebot nach Ablauf der 12-Monatsfrist, die Gleichbehandlung bereits andienender Aktionäre sowie das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Das ursprüngliche Angebot entsprach rund 30,80 Euro je Aktie; zugleich wird auf ein sinkendes frei verfügbares Aktienangebot verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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