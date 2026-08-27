Huawei greift nach dem nächsten KI-Milliardenmarkt – Pharma rückt in den Fokus

Der chinesische Technologiekonzern Huawei will seine Aktivitäten im Gesundheitssektor deutlich ausweiten und künstliche Intelligenz künftig stärker bei der Entwicklung neuer Medikamente einsetzen. Geplant sind Kooperationen mit chinesischen Pharmaunternehmen von der Wirkstoffentwicklung über klinische Studien bis hin zur praktischen Anwendung. William Zhang, Präsident von Huaweis Healthcare-Geschäftseinheit, sagte gegenüber Reuters, dass der Konzern mit zunehmender KI-Forschung im medizinischen Bereich mehr gemeinsame Projekte mit Pharmaunternehmen erwarte. Erste Kooperationen in der klinischen Praxis mit Krankenhäusern liefen bereits. Der Fokus liegt derzeit vor allem auf chinesischen Arzneimittelherstellern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Huawei will damit stärker in den schnell wachsenden Markt für KI-gestützte Arzneimittelforschung vordringen. Pharmaunternehmen investieren zunehmend in computergestützte Modelle und automatisierte Labore, um neue Wirkstoffe schneller zu identifizieren, Moleküle zu entwickeln und klinische Studien effizienter zu planen. Der Konzern bringt dafür neben seinen Ascend- und Kunpeng-Prozessoren auch Software zur Suche nach potenziellen Wirkstoffen ein. Im Mai hatte Huawei gemeinsam mit dem staatlichen Pharmakonzern Guangzhou Pharmaceutical Holdings nach eigenen Angaben erstmals selbst entwickelte KI-Modelle für die Arzneimittelforschung in einer Produktionsumgebung validiert.

Der Wettbewerb zwischen Technologiekonzernen nimmt damit zu. Nvidia arbeitet bereits mit Pharmaunternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk zusammen, um KI in der Medikamentenentwicklung einzusetzen. Für die Branche könnte die Technologie erhebliche Folgen haben. Prognosen zufolge könnte maschinelles Lernen die Entwicklungszeiten und Kosten in frühen Phasen der Medikamentenforschung innerhalb der kommenden drei bis fünf Jahre um bis zu 50 Prozent reduzieren. Für Huawei eröffnet sich damit neben Chips, Cloud und klassischer IT ein weiterer potenzieller Wachstumsmarkt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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