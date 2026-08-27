🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Geplante ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwarz Gruppe investiert bis 2033 5,6 Milliarden
    • Rechenzentrum stärkt digitale Souveränität im Land
    • Erneuerbare Energie und digitale Verwaltung geplant
    OTS - Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Geplante ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Geplante Milliarden-Investition in Infrastruktur und Digitalisierung: Mecklenburg-Vorpommern und Unternehmen der Schwarz Gruppe schließen wegweisende Partnerschaft (FOTO)
    Schwerin (ots) -

    - Die Unternehmen der Schwarz Gruppe wollen bis 2033 bis zu 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Rechenzentrums investieren und stärken damit die kritische Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern.
    - Digitale Souveränität: Die Investition soll die Entwicklung und den Betrieb von Cloud- und KI-Lösungen nach deutschem Recht und dadurch die Wertschöpfung in Deutschland und Europa fördern.
    - Nachhaltigkeit: Geplant sind die ausschließliche Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien im regulären Betrieb, die Entwicklung eines Fernwärmenetzes und modernste Luftkühlung für die ökologische Effizienz des Rechenzentrums.
    - Blaupause für Deutschland: Erste Leuchtturmprojekte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns und Schwarz Digits sind die digitale Baugenehmigung und die Einführung von OpenDesk im Bildungsbereich.

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern schlagen ein neues Kapitel für den Digitalstandort Deutschland auf: Im Rahmen einer Pressekonferenz verkündeten Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, und Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe, eine wegweisende Partnerschaft. Erklärtes gemeinsames Ziel ist es, Europa im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in die erste Liga zu bringen - mit Mecklenburg-Vorpommern als einem zentralen, souveränen Knotenpunkt. Die Partnerschaft beinhaltet zwei Schwerpunkte: ein Infrastrukturprojekt mit Rechenzentrum und die gemeinsame Entwicklung hochperformanter Digitallösungen für eine souveräne öffentliche Verwaltung des Bundeslandes.

    Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe : "Digitale Souveränität entsteht nicht durch Appelle oder Reden. Sie entsteht durch Handeln, durch verlässliche Infrastruktur und durch praxistaugliche Anwendungen. Wir warten nicht darauf, dass andere vorangehen. Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung und investieren nachhaltig in die Zukunft des Standorts Deutschland."

    Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern : "Ziel der Landesregierung ist, dass wir unabhängiger von ausländischen Anbietern von Rechenzentren und Cloud- und KI-Anwendungen werden. Wir sehen die Investitionsentscheidung der Schwarz Gruppe deshalb auch als Möglichkeit für mehr Unabhängigkeit und mehr Datensicherheit. Unser Land wird in vielfacher Weise von dieser Investition profitieren."

    Potenzial für 1 Gigawatt Anschlussleistung

    Vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen wird das Rechenzentrum bis 2033 über eine Kapazität von 240 Megawatt verfügen. Die Kapazität planen die Unternehmen der Schwarz Gruppe einerseits für das eigene Ökosystem ein. Andererseits würde das Rechenzentrum die weitere Entwicklung und Skalierung souveräner IT-Lösungen stärken, gebündelt bei der IT- und Digitalsparte Schwarz Digits. Damit gibt es sehr konkrete Perspektiven, die Kapazität bis 2045 auf eine Anschlussleistung von 1 Gigawatt auszubauen.

    5,6 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern

    Das aktuell in Aussicht stehende Grundstück für das Rechenzentrum liegt im Gewerbegebiet der Gemeinde Dummerstorf. Ein Vorteil von Norddeutschland ist die hohe Verfügbarkeit von nachhaltig produziertem Strom, unter anderem aus On- und Offshore Windkraft. Am angedachten Standort ist auch ein Anschluss an das 380-Kilovolt-Höchstspannungsnetz möglich. Höchstspannungstrassen machen den Transport großer Strommengen effizienter, die Netzentgelte sinken mit steigender Spannungsebene.

    Darüber hinaus begünstigt das Klima eine effizientere freie Kühlung über Umgebungsluft. Es liegt eine Absichtserklärung mit den Stadtwerken Rostock zur Nutzung der Abwärme vor. Ziel ist es, die Abwärme des Rechenzentrums nachhaltig und zum Vorteil der kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung zu stellen. Für ein anderes Rechenzentrums-Projekt der Unternehmen der Schwarz Gruppe im brandenburgischen Lübbenau hatten die beteiligten Parteien jüngst Verträge für ein gemeinsames Fernwärme-Konzept gezeichnet.

    Das Projekt in Dummerstorf befindet sich in einem frühen Stadium, technische Spezifikationen sind noch nicht finalisiert - wie beispielsweise die genauen Anforderungen an die Zusammenstellung von Cloud- und KI-Microchips. Die Investitionen für die Kapazität von 240 Megawatt sind mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von ungefähr 5,6 Milliarden Euro bepreist.

    Blaupause für ganz Deutschland: Digitale Verwaltung und Bürgerservices

    Das geplante Rechenzentrum unterstreicht auch, dass die Zusammenarbeit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Schwarz Digits bei der Verwaltungsdigitalisierung langfristig angelegt ist. Gemeinsam befähigen die Partner eine moderne, effiziente und sichere digitale Verwaltung, die greifbare Vorteile für die Bürger sowie die Wirtschaft bringt.

    Noch im Jahr 2026 sollen wegweisende technische Anwendungen in die öffentliche Verwaltung des Landes eingebracht werden. Dazu gehören die digitale Baugenehmigung auf der souveränen Cloud-Plattform STACKIT sowie die Einführung von openDesk, beginnend mit sicheren, voll verwalteten Lehrerarbeitsplätzen im Bildungsbereich.

    Die Zusammenarbeit ist als skalierbares und übertragbares Leuchtturmprojekt konzipiert. Die entwickelten Lösungen sollen nicht nur Mecklenburg-Vorpommern modernisieren, sondern als Blaupause für die gesamte Bundesrepublik Deutschland dienen.

    Pressekontakt:

    Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
    Telefon 07132 30-788600
    mailto:presse@mail.schwarz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6340915 OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Geplante ... - Die Unternehmen der Schwarz Gruppe wollen bis 2033 bis zu 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Rechenzentrums investieren und stärken damit die kritische Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern. - Digitale Souveränität: Die Investition soll die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     