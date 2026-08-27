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    Rheinmetall investiert gut 260 Millionen Euro in Nordhessen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall investiert über 260 Millionen Euro
    • Hessen fördert den Ausbau mit zweistelligem Betrag
    • Mehr als 1.000 neue Jobs in Kassel und Calden
    Rheinmetall investiert gut 260 Millionen Euro in Nordhessen
    Foto: 472849734

    CALDEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall und das Land Hessen wollen den Rüstungsstandort Nordhessen mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ausbauen. Dazu unterzeichneten Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger eine Absichtserklärung am Flughafen Kassel-Calden.

    Demnach will das Unternehmen in den kommenden Jahren mehr als 260 Millionen Euro in sein Werk in Kassel sowie den Flughafen investieren. Das Land unterstütze diese Investitionen seinerseits mit einem zweistelligen Millionenbetrag, teilte die Landesregierung mit.

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    Knotenpunkt für Verteidigungstechnologie

    Geplant sind neben dem Ausbau des Rheinmetall-Werks in Kassel auch der Aufbau eines zentralen Logistik- und Trainings-Standortes sowie eines Drohnentestzentrums. Perspektivisch sollten durch die Investitionen mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze an den Standorten in Kassel und Calden entstehen, hieß es. Hinzu komme das bereits Anfang August vorgestellte Hessische Drohnenkompetenzzentrum, das vom Land mit weiteren acht Millionen Euro gefördert wird und das von der Technischen Universität Darmstadt betrieben werden soll. Mit dem "Defence Hub Nordhessen" bekenne sich das Land auch klar zum Kassel Airport, erklärte Ministerpräsident Rhein.

    Mit den Investitionen solle Nordhessen zu einem Knotenpunkt für moderne Verteidigungstechnologie ausgebaut und der Kassel Airport strategisch weiterentwickelt werden. Der Rüstungsstandort Nordhessen verbinde die industrielle Stärke Kassels mit der Infrastruktur des Kassel Airport./csc/DP/stw

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 1.176 auf Tradegate (27. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,41 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.464,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +9,72 %/+51,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurserholung der Rheinmetall-Aktie, die unter anderem mit dem modularen Camp in Litauen und neuen Aufträgen begründet wird, zugleich aber wohl keinen großen Schub auslösen dürfte. Diskutiert werden außerdem die geringe Handelsaktivität im August, die Korrektur vom Rekordhoch wegen hoher Bewertung und Erwartungen sowie eine mögliche charttechnische Bodenbildung mit dem Risiko weiterer Rücksetzer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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