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    ROUNDUP

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    Klarheit über Biontech-Standorte bis Ende September

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech entscheidet bis September über Standorte
    • Bis zu 1.860 Jobs durch Umstrukturierung gefährdet
    • Fokus auf Krebsmedizin wegen sinkender Impfnachfrage
    ROUNDUP - Klarheit über Biontech-Standorte bis Ende September
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Biontech will bis Ende September über die Zukunft der von der Schließung bedrohten Produktionsstandorte in Deutschland und Singapur entscheiden. Dabei gehe es um das Ausloten möglicher Veräußerungsoptionen für Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte von Curevac in Deutschland und im Ausland, teilte das Mainzer Unternehmen mit. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind nach früheren Angaben rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen.

    Biontech begründet die Einschnitte mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten, Kosteneinsparungen sowie dem Fokus auf der Krebsmedizin. Die Nachfrage nach Corona-Impfstoff, der das Unternehmen während der Pandemie weltbekannt machte, geht mittlerweile massiv zurück. Schwerpunkt ist nun die Entwicklung neuer Produkte vor allem in der Onkologie.

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    Im Zuge der Umstrukturierung trennen sich die Mainzer auch von der Tochtergesellschaft JPT Peptide Technologies GmbH. JPT ist nach Angaben des Unternehmens ein führender internationaler Anbieter peptidbasierter Dienstleistungen für die Forschung und Entwicklung. Die Dubag Group mit Sitz in München werden die gesamte Belegschaft mit rund 130 Stellen übernehmen, teilte Biontech mit.

    Biontech hat global etwa 8.000 Mitarbeitende. Unternehmensmitbegründer Ugur Sahin verlässt den Impfstoffhersteller. Spätestens zum Februar kommenden Jahres wird Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten. Wegen der weltweit geringeren Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff haben die Mainzer im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust von 1,35 Milliarden Euro verbucht./glb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 96,60 auf Tradegate (27. August 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 24,15 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00USD. Von den letzten 7 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -0,16 %/+45,61 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTechs bevorstehende Studiendaten als mögliche Kurskatalysatoren, insbesondere zu BNT316, BNT327/Pumitamig, Elfe-D und weiteren ADC-Programmen bei WCLC und ESMO 2026. Diskutiert werden eine mögliche Vorwegnahme der Nachrichten, Chancen auf steigende Bewertung und ein Schub durch den Ausbau zum Onkologiekonzern. Zugleich gelten hohe Erwartungen, Konkurrenzdaten von Moderna sowie enttäuschende Ergebnisse als Risiken. Einige sehen die Aktie wegen Cashbestand und Pipeline unterbewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

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    dpa-AFX
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