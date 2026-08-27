Ukraine
Russland greift Einkaufszentrum in Charkiw an
Für Sie zusammengefasst
- Angriff auf Charkiw fordert ein Todesopfer
- Vier Menschen werden bei dem Angriff verletzt
- Drohnentrümmer verletzen in Kiew zwei Menschen
Foto: Siarhei - 356130783
CHARKIW/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw ist mindestens ein Mensch getötet worden. Vier Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des gleichnamigen Gebiets, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Ziel der Attacke sei ein Einkaufszentrum gewesen.
In der Hauptstadt Kiew stürzten Drohnentrümmer herab und verletzten nach Behörden Angaben zwei Menschen. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/mis
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