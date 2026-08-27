UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 26,12EUR auf Tradegate (27. August 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28,50
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