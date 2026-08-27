Dollar General Corporation Aktie steigt am 27.08.2026 kräftig

Die Dollar General Corporation Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,20 % auf 114,88€ zulegen. Das sind +9,68 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dollar General Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 114,88€, mit einem Plus von +9,20 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Dollar General ist eine US-Discountkette mit Fokus auf ländliche Regionen und einkommensschwache Kunden. Sortiment: FMCG, Haushaltswaren, Basis-Textilien, begrenzte Non-Food-Artikel. Starke Präsenz in Kleinstädten, Preisfokus und Nähe zum Kunden. Wichtige Wettbewerber: Walmart, Dollar Tree, Family Dollar, regionale Supermärkte. USP: dichtes Filialnetz in unterversorgten Gebieten, Convenience, günstige Eigenmarken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Dollar General Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,31 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um +9,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dollar General Corporation einen Rückgang von -9,95 %.

Während Dollar General Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,44 %. Damit gehört Dollar General Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

Dollar General Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,40 % 1 Monat +11,50 % 3 Monate +28,31 % 1 Jahr +10,52 %

Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

Stand: 27.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,05 Mrd.EUR € wert.

Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its second quarter (13 weeks) ended July 31, 2026. Second Quarter Fiscal Year 2026 Highlights Net Sales Increased 5.2% to $11.3 Billion Same-Store Sales Increased 3.5% …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TJX Companies, Walmart und Co.

TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,50 %.

Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.