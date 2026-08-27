Kaum Bewegung EUR/GBP - Veränderung +0,02 %

EUR/GBP zeigt sich stabil bei 0,85745. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000GBP in EUR/GBP gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,852072GBP. Heute steht er bei 0,85745GBP. Das Investment wäre auf 1.006,31GBP gewachsen – eine Steigerung von +0,63 %.

Informationen zum Pfund

Seit Jahrhunderten prägt das Britische Pfund den globalen Finanzhandel. Im Währungspaar GBP-USD, dem sogenannten „Cable“, spiegelt sich die Entwicklung der britischen und US-amerikanischen Wirtschaft wider. Wechselkurse beeinflussen Importpreise, Exporte und Rohstoffmärkte. Für Anleger und Unternehmen ist der Pfundkurs daher ein zentraler Indikator.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.