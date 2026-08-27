Eureka beginnt mit Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramm auf Titanprojekt KM98

Vancouver, British Columbia / 27. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes Explorationsprogramm auf dem kürzlich optionierten Titanprojekt KM98 („KM98“ oder das „Projekt“) in Québec begonnen hat. Das Feldpersonal befindet sich bereits vor Ort beim Ziel Roadside im Vorfeld mechanischer Abtragungen über ein etwa 100 m mal 20 m großes Zielgebiet.

Das Programm stellt die ersten Feldarbeiten von Eureka auf KM98 seit dem Erwerb der Option auf das Projekt im Juli 2026 dar und leitet ein aktives Explorationsprogramm ein, das auch das geplante erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens umfassen wird.

Höhepunkte

Beim Ziel Roadside sind mechanische Abtragungen auf einem 100 m mal 20 m großen angepeilten Festgesteinsausbiss geplant, gefolgt von geologischen Kartierungen und Schlitzprobenahmen.

Das Feldpersonal befindet sich zurzeit am Standort und die mechanischen Abtragungen werden voraussichtlich heute beginnen.

Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen an der Oberfläche identifiziert, wobei frühere Probenahmen entlang von etwa 240 m des Gebiets Roadside durchgeführt wurden.

Die Schlitzprobenahmen im neu freigelegten Festgestein sind darauf ausgelegt, neue Informationen über die Verteilung und den Gehalt der Mineralisierung beim Ziel Roadside zu liefern.

Gleichzeitig treibt Eureka die Vorbereitungen für sein erstes Diamantbohrprogramm bei KM98 voran. Details des Bohrprogramms werden gesondert bekannt gegeben.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

„Wir haben nach der Optionsvereinbarung im Juli rasch gehandelt, um mit den Arbeiten bei KM98 zu beginnen. Im Rahmen historischer Arbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen beim Ziel Roadside identifiziert und wir entwickeln das Ziel nun weiter, indem wir einen beträchtlichen Bereich des Festgesteins für detaillierte Kartierungen und Schlitzprobenahmen freilegen. Gleichzeitig schreiten die Vorbereitungen für unser erstes Bohrprogramm voran, was den Beginn einer aktiven Explorationsphase bei KM98 markiert.“