🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEureka Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Eureka Metals Corporation
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eureka beginnt mit Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramm auf Titanprojekt KM98

    Eureka beginnt mit Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramm auf Titanprojekt KM98
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 27. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes Explorationsprogramm auf dem kürzlich optionierten Titanprojekt KM98 („KM98“ oder das „Projekt“) in Québec begonnen hat. Das Feldpersonal befindet sich bereits vor Ort beim Ziel Roadside im Vorfeld mechanischer Abtragungen über ein etwa 100 m mal 20 m großes Zielgebiet.

     

    Das Programm stellt die ersten Feldarbeiten von Eureka auf KM98 seit dem Erwerb der Option auf das Projekt im Juli 2026 dar und leitet ein aktives Explorationsprogramm ein, das auch das geplante erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens umfassen wird.

     

    Höhepunkte

     

    • Beim Ziel Roadside sind mechanische Abtragungen auf einem 100 m mal 20 m großen angepeilten Festgesteinsausbiss geplant, gefolgt von geologischen Kartierungen und Schlitzprobenahmen.
    • Das Feldpersonal befindet sich zurzeit am Standort und die mechanischen Abtragungen werden voraussichtlich heute beginnen.
    • Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen an der Oberfläche identifiziert, wobei frühere Probenahmen entlang von etwa 240 m des Gebiets Roadside durchgeführt wurden.
    • Die Schlitzprobenahmen im neu freigelegten Festgestein sind darauf ausgelegt, neue Informationen über die Verteilung und den Gehalt der Mineralisierung beim Ziel Roadside zu liefern.
    • Gleichzeitig treibt Eureka die Vorbereitungen für sein erstes Diamantbohrprogramm bei KM98 voran. Details des Bohrprogramms werden gesondert bekannt gegeben.

     

    Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

     

    „Wir haben nach der Optionsvereinbarung im Juli rasch gehandelt, um mit den Arbeiten bei KM98 zu beginnen. Im Rahmen historischer Arbeiten wurden massive und halbmassive Oxidmineralisierungen beim Ziel Roadside identifiziert und wir entwickeln das Ziel nun weiter, indem wir einen beträchtlichen Bereich des Festgesteins für detaillierte Kartierungen und Schlitzprobenahmen freilegen. Gleichzeitig schreiten die Vorbereitungen für unser erstes Bohrprogramm voran, was den Beginn einer aktiven Explorationsphase bei KM98 markiert.“

    Seite 1 von 5 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Eureka beginnt mit Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramm auf Titanprojekt KM98 EurekaMetals_27-08-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 27. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     