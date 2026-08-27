Nach JinkoSolar rauscht jetzt auch diese Solar-Aktie in die Tiefe!

Für zusätzliche Verunsicherung sorgte außerdem ein plötzlicher Wechsel in der Führungsetage. Der bisherige CEO Xiande Li wird sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen und Platz für seinen Nachfolger Wei Du machen. In der Pressemitteilung war zwar vor einem "geplanten" Wechsel die Rede, genauere Erklärungen lieferte JinkoSolar jedoch nicht.

Nach einer schwächer als erwarteten Umsatzentwicklung und einer infolge hohen Margendrucks völlig unbefriedigenden Ertragslage ist die Aktie des nach eigenen Angaben weltweit größten Solarmodulherstellers JinkoSolar am Mittwoch mit Verlusten von fast 12 Prozent unter Druck geraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

... jetzt enttäuscht auch Mitbewerber Canadian Solar

Mit Canadian Solar droht der Branche am Donnerstag die nächste Enttäuschung. Das in Kanada beheimatete, aber überwiegend in China produzierende Unternehmen legte ebenfalls seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, verpasste es aber wie JinkoSolar am Tag zuvor, zu überzeugen.

Zwar konnten die Umsatzerwartungen mit 1,21 Milliarden US-Dollar um 70 Millionen US-Dollar übertroffen werden, gegenüber dem Vorjahresquartal stand aber nichtsdestotrotz ein Minus in Höhe von 28,7 Prozent zu Buche. Während sich die Auslieferungen von Speichern zufriedenstellend entwickelten und Canadian Solar mit 3,7 Gigawattstunden seine eigenen Erwartungen von 2,8 bis 3,2 Gigawattstunden übertreffen konnte, enttäuschte die Auslieferung von Solarzellen.

Mit 3,1 Gigawatt konnte sich Candian Solar gegenüber dem Vorquartal zwar um 25 Prozent steigern, gegenüber dem Vorjahreszeitraum lieferte das Unternehmen jedoch 60 Prozent weniger Leistung aus.

Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität, hoher Nettoverlust

Dementsprechend verpasste der Konzern die Ertragserwartungen der Analystinnen und Analysten deutlich. Statt eines Minus von -0,43 US-Dollar je Aktie erlitt Canadian Solar einen Verlust von 1,40 US-Dollar je Anteil. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 76,9 Millionen US-Dollar.

Damit haben sich die Verluste gegenüber dem vorangegangenen Quartal mehr als verdoppelt, während gegenüber dem Vorjahresergebnis ein Vorzeichenwechsel stattgefunden hat. Damals konnte Candian Solar noch einen Gewinn von 7,2 Millionen US-Dollar präsentieren.

Enttäuschender Ausblick auf das kommende Quartal

Neben den Zahlen für das abgelaufene Quartal konnte auch der Geschäftsausblick nicht überzeugen. Für das kommende Vierteljahr rechnet Canadian Solar mit Erlösen zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden US-Dollar. Von Expertinnen und Experten war eine deutlich raschere Erholung erwartet worden, die Konsensschätzung lag bei 1,77 Milliarden US-Dollar.

Bei den ausgelieferten Modulen rechnet Canadian Solar mit 3,5 bis 3,8 Gigawatt, bei Speichern will man 3,4 bis 3,8 Gigawattstunden liefern und sich gegenüber den zurückliegenden 3 Monaten weiter steigern. Angesichts der US-Zollpolitik und den gegenüber aus China stammenden Solarmodulen verhängten Zöllen hat der Konzern seine Auslieferungsprognose in den USA aber deutlich gesenkt.

Abwärtstrend gewinnt an Fahrt, keine rasche Trendwende in Sicht

Im Windschatten von JinkoSolar hatte Candian Solar bereits am Vortag rund 3 Prozent an Wert verloren. Nach der Vorlage der eigenen Zahlen packte die Aktie in der US-Vorbörse ein Minus von weitere 6 Prozent obendrauf. Damit drohen sich die in diesem Jahr bereits erlittenen Kursverluste auf 50 Prozent auszuweiten. Charttechnisch droht beiden Unternehmensanteilen ein Scheitern des Versuchs, die 50-Tage-Linie zurückzuerobern und ein erstes prozyklisches Kaufsignal zu generieren.

Für den durch Steuervergünstigungen und Importzölle abgesicherten US-Hersteller First Solar blieben die schwachen Vorgaben von JinkoSolar und Canadian Solar folgenlos. Die Aktie profitierte am frühen Donnerstagnachmittag von einem Upgrade durch das US-Research-Haus BMO Capital und legte rund 4 Prozent zu. Zwar hatte auch First Solar in den vergangenen Wochen mit einer Korrektur zu kämpfen, doch die Verluste fielen hier mit -21,2 Prozent seit Jahresanfang geringer aus.

Fazit: Finger weg von chinesischen Solarmodulherstellern

Trotz des rasant wachsenden Energiebedarfs im Zusammenhang mit dem KI-Boom zeichnet sich bei chinesischen beziehungsweise in China produzierenden Modulherstellern noch keine Trendwende ab. Die Branche kämpft noch immer mit Überkapazitäten und einem dementsprechend großen Margendruck, wie die von JinkoSolar und Canadian Solar am Mittwoch und Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen demonstriert haben.

Bei Canadian Solar entwickelt sich das Speichergeschäft zwar besser als gedacht, das genügt jedoch nicht, die gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Auslieferungen von Modulen auszugleichen – daran haben nicht zuletzt US-Importzölle ihren Anteil. Wer daher auf ein Comeback der Branche wetten möchte, sollte das bevorzug bei First Solar tun, wo die Ertragslage positiv und die Unternehmensbewertung günstig ist. Von Importverboten für Equipment aus dem Ausland könnten außerdem Enphase Energy und SolarEdge profitieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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