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    Piramal Pharma stärkt zukunftsfähige Betriebsabläufe durch Emissionsreduktion von 22,6 %, Anteil erneuerbarer Energien von 41 % und null Beanstandungen im Rahmen des OAI-Verfahrens der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (USFDA)

    Die niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen aller Zeiten markieren ein Meilensteinjahr auf dem von der SBTi zugelassenen Weg des Unternehmens zur Dekarbonisierung

    MUMBAI, Indien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA. BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 veröffentlicht, in dem erhebliche Fortschritte in seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten (ESG) aufgezeigt werden. Unter dem Motto „Advancing Innovation, Leveraging Sustainability" (dt. „Innovation vorantreiben, Nachhaltigkeit nutzen") beleuchtet der Bericht, wie Nachhaltigkeit weiterhin in die Strategie, den Betrieb und die Innovationsagenda des Unternehmens integriert wird und gleichzeitig langfristigen Wert für Patienten, Kunden, Gemeinden und Interessengruppen schafft.

    Piramal Pharma Sustainability Framework

    Wichtigste Highlights:

    Klima und verantwortungsbewusstes Handeln

    • Verringerung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 22,6 % im Vergleich zum GJ2022
    • Erhöhung der Nutzung erneuerbarer Energien auf 41 % des Gesamtenergieverbrauchs im gesamten Betrieb
    • Recycling und Wiederverwendung von 2,63 Lakh Kiloliter Süßwasser und Umleitung von 65 % des gesamten Abfalls zum Recycling
    • Stetige Fortschritte im Hinblick auf die vom Unternehmen genehmigte Entkarbonisierungs-Roadmap der Initiative Science Based Targets (SBTi)

    Qualität und operative Exzellenz

    • 38 behördliche Inspektionen erfolgreich abgeschlossen, darunter drei USFDA-Inspektionen mit null Beobachtungen im Rahmen der Official Action Indicated (OAI)
    • Abschluss von 209 Kundenprüfungen zur Stärkung der Qualitäts- und Compliance-Standards des Unternehmens in seinem globalen Produktionsnetzwerk
    • Erweiterte unternehmensweite digitale Transformation durch Catalyst NxGen, SAP S/4HANA-Implementierung und Erweiterung digitaler Qualitätssysteme
    • Ankündigung einer Investition in Höhe von 90 Mio. USD zur Erweiterung der fortschrittlichen therapeutischen Fähigkeiten in den Einrichtungen Lexington und Riverview

    Governance und Mitarbeitende

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    Piramal Pharma stärkt zukunftsfähige Betriebsabläufe durch Emissionsreduktion von 22,6 %, Anteil erneuerbarer Energien von 41 % und null Beanstandungen im Rahmen des OAI-Verfahrens der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (USFDA) Die niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen aller Zeiten markieren ein Meilensteinjahr auf dem von der SBTi zugelassenen Weg des Unternehmens zur DekarbonisierungMUMBAI, Indien, 27. August 2026 /PRNewswire/ - Piramal Pharma Limited (NSE: …
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