Piramal Pharma stärkt zukunftsfähige Betriebsabläufe durch Emissionsreduktion von 22,6 %, Anteil erneuerbarer Energien von 41 % und null Beanstandungen im Rahmen des OAI-Verfahrens der US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (USFDA)

Die niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen aller Zeiten markieren ein Meilensteinjahr auf dem von der SBTi zugelassenen Weg des Unternehmens zur Dekarbonisierung

MUMBAI, Indien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA. BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 veröffentlicht, in dem erhebliche Fortschritte in seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten (ESG) aufgezeigt werden. Unter dem Motto „Advancing Innovation, Leveraging Sustainability" (dt. „Innovation vorantreiben, Nachhaltigkeit nutzen") beleuchtet der Bericht, wie Nachhaltigkeit weiterhin in die Strategie, den Betrieb und die Innovationsagenda des Unternehmens integriert wird und gleichzeitig langfristigen Wert für Patienten, Kunden, Gemeinden und Interessengruppen schafft.