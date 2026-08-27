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    Starker Studienerfolg

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    AstraZeneca vor dem nächsten Durchbruch: Dieser Wirkstoff überrascht

    AstraZeneca meldet starke Phase-III-Daten für Tezspire. Der Wirkstoff könnte sich damit ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet erschließen.

    Starker Studienerfolg - AstraZeneca vor dem nächsten Durchbruch: Dieser Wirkstoff überrascht
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    AstraZeneca und Amgen melden positive Ergebnisse für ihr Medikament Tezspire bei eosinophiler Ösophagitis, eine chronische, immunvermittelte Entzündung der Speiseröhre. In der Phase-III-Studie CROSSING erreichte der Wirkstoff nach 24 Wochen beide primären Ziele statistisch signifikant und klinisch relevant. Die Verbesserungen blieben auch nach 52 Wochen bestehen.

    Tezspire verbesserte sowohl die Entzündung der Speiseröhre als auch die Häufigkeit und Schwere von Schluckbeschwerden. Auch bei allen wichtigen sekundären Endpunkten zeigte sich ein positiver Effekt. Getestet wurden zwei Dosierungen des Wirkstoffs. Das Sicherheitsprofil entsprach laut AstraZeneca weitgehend den bereits zugelassenen Einsatzgebieten.

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    Tezspire steuerte 2025 bereits 1,13 Milliarden US-Dollar zum Umsatz von AstraZeneca bei. Gleichzeitig sehen Analysten und der Pharmakonzern noch deutlich Luft nach oben: Das weltweite Spitzenumsatzpotenzial über alle Anwendungsgebiete wird auf 3 bis 5 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt.

    Hoffnung für viele Patienten

    An der Studie nahmen 368 Patienten im Alter von 12 bis 80 Jahren mit symptomatischer und unzureichend kontrollierter eosinophiler Ösophagitis teil. Die chronische Entzündung der Speiseröhre betrifft allein in den USA mehr als 470.000 Menschen. Fast die Hälfte der Patienten erreicht mit den bisherigen Standardtherapien keine ausreichende Krankheitskontrolle.

    Arjan Bredenoord, Professor am Amsterdam University Medical Center und leitender Prüfarzt der Studie, sieht darin einen möglichen neuen Behandlungsansatz. Die über 52 Wochen anhaltenden Ergebnisse zeigten, dass Tezspire Patienten sowohl bei der Remission als auch bei den Beschwerden helfen könnte.

     

    Drittes Einsatzgebiet im Visier

    Für AstraZeneca sind die Daten auch strategisch wichtig. Tezspire blockiert den Botenstoff TSLP, der an der Entstehung verschiedener entzündlicher Erkrankungen beteiligt ist. Der Wirkstoff hat damit bereits bei einer dritten epithelial getriebenen Entzündungskrankheit eine klinisch relevante Wirksamkeit gezeigt.

    "Die positiven Ergebnisse der Phase-III-Studie CROSSING bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Tezspire über einen differenzierten Wirkmechanismus verfügt", erklärte Sharon Barr, Executive Vice President für die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung bei AstraZeneca. Das Unternehmen will die vollständigen Daten auf einem medizinischen Kongress vorstellen und den Zulassungsbehörden vorlegen.

    Tezspire ist bereits in den USA, der Europäischen Union, China, Japan und weiteren Ländern zur Behandlung von schwerem Asthma zugelassen. In mehreren Märkten kommt der Wirkstoff zudem bei chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen zum Einsatz. Weitere Phase-III-Studien untersuchen derzeit den Einsatz bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 142,4EUR auf Tradegate (27. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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