Bitcoin könnte bis 2029 auf 300.000 US-Dollar steigen

Analysten von Bernstein rechnen damit, dass Bitcoin bereits bis Mitte 2027 auf 150.000 US-Dollar steigt und 2029 einen neuen Zyklus-Höhepunkt von 300.000 US-Dollar erreichen könnte. Sollte sich der sogenannte "Debasement Trade" beschleunigen, hält das Investmenthaus sogar 500.000 US-Dollar für möglich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bernstein sieht einen grundlegenden Wandel des makroökonomischen Umfelds. Die jahrzehntelange Ära fallender Zinsen sei vorbei, während Staaten gleichzeitig mit immer höheren Schulden und steigenden Finanzierungskosten konfrontiert seien.

Die Staatsverschuldung der USA hat erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten und sich damit gegenüber 2016 ungefähr verdoppelt. Höhere Renditen können dabei einen problematischen Kreislauf auslösen. Die Zinsausgaben steigen, Haushaltsdefizite wachsen und zusätzlicher Finanzierungsbedarf erhöht wiederum die Schuldenlast.

Bernstein erwartet deshalb, dass politische Entscheidungsträger langfristig eher eine Schwächung der Kaufkraft von Währungen akzeptieren könnten, als immer stärkeren fiskalischen Stress zu riskieren.

Bitcoin wird zum Zufluchtsort

Genau hier setzt der "Debasement Trade" an. Anleger suchen verstärkt nach knappen Vermögenswerten, deren Angebot nicht beliebig ausgeweitet werden kann. Neben Gold rückt dadurch Bitcoin wieder stärker in den Mittelpunkt.

Bernstein verweist zudem auf eine zunehmend stabile Anlegerbasis. Rund 59 Prozent des Bitcoin-Angebots sollen sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate nicht bewegt haben. Gleichzeitig erleichtern Spot-Bitcoin-ETFs institutionellen und privaten Investoren den Zugang zum Markt.

Das wäre ein Traum für Strategy

Von einer anhaltenden Bitcoin-Rallye könnte vor allem Strategy profitieren. Das Unternehmen ist der weltweit größte börsennotierte Unternehmenshalter von Bitcoin und kontrolliert rund vier Prozent des weltweiten Bestands.

Die Bilanz steht inzwischen wieder stabiler da. Sollte sich Bitcoin weiter erholen und die hochverzinsliche Vorzugsaktie STRC wieder in Richtung 100 US-Dollar steigen, könnte Strategy nach Einschätzung von Analyst Gautam Chhugani seine Bitcoin-Käufe erneut deutlich hochfahren.

Bernstein bleibt deshalb bei seiner "Outperform"-Einstufung für Strategy, senkte das Zwölfmonats-Kursziel allerdings von 450 auf 350 US-Dollar. Selbst das entspricht gegenüber einem Kurs von 127 US-Dollar noch einem Kurspotenzial von 176 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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