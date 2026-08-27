Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.08. - TecDAX stark +1,48 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:30) bei 26.400,41 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,68 %, Rheinmetall +3,20 %, Siemens Energy +2,72 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Henkel VZ -1,78 %, Siemens Healthineers -1,41 %
Der MDAX steht bei 32.911,30 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,52 %, AIXTRON +4,24 %, Bilfinger +3,64 %
Flop-Werte: Schaeffler -1,55 %, Aroundtown -1,52 %, freenet -1,23 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.070,58 PKT und steigt um +1,48 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,52 %, Infineon Technologies +4,68 %, AIXTRON +4,24 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,04 %, Ottobock -2,11 %, Siemens Healthineers -1,41 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.465,82 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,68 %, Rheinmetall +3,20 %, Siemens Energy +2,72 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,69 %, Vinci -3,28 %, Deutsche Telekom -3,04 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.723,65 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,60 %, voestalpine +1,51 %, EVN +1,32 %
Flop-Werte: PORR -6,12 %, Wienerberger -1,69 %, Erste Group Bank -1,67 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:23) bei 14.433,43 PKT und fällt um -0,65 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,74 %, ABB +0,89 %, Swiss Re +0,22 %
Flop-Werte: Givaudan -2,84 %, Logitech International -2,53 %, Nestle -1,97 %
Der FR 40 steht aktuell (13:59:23) bei 8.384,47 PKT und fällt um -0,84 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,86 %, Renault +2,49 %, Stellantis +2,03 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -8,90 %, Eiffage -6,35 %, BNP Paribas (A) -3,69 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.324,42 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Sandvik +1,04 %, ABB +0,89 %, Securitas Shs(B) +0,85 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,89 %, Essity Registered (B) -1,13 %, AstraZeneca -0,66 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.760,00 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,76 %, Public Power +1,32 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,87 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,81 %, Coca-Cola HBC -1,20 %
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