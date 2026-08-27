Best Buy Aktie weiter abwärts - -5,08 % - 27.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Best Buy Aktie. Sie fällt um -5,08 % auf 71,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute bei der Best Buy Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Best Buy ist ein US-Elektronikhändler mit Fokus auf Consumer Electronics, Haushaltsgeräte, IT-Services und Geek-Squad-Support. Starke Präsenz in USA/Kanada, Omnichannel-Ansatz, Click-&-Collect. Hauptkonkurrenten: Amazon, Walmart, Target, Costco. USP: Service- und Installationsangebote, Beratung im Store, breite Markenvielfalt, starke Logistik und Preis-Matching.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Best Buy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,09 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Best Buy einen Anstieg von +32,70 %.

Während Best Buy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %. Damit gehört Best Buy heute zu den auffälligeren Werten.

Best Buy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,37 % 1 Monat +1,29 % 3 Monate +39,09 % 1 Jahr +19,51 %

Informationen zur Best Buy Aktie

Stand: 27.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 211 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,55 Mrd.EUR € wert.

Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) today announced results for the 13-week second quarter ended August 1, 2026 (“Q2 FY27”), as compared to the 13-week second quarter ended August 2, 2025 (“Q2 FY26”). Q2 FY27 Q2 FY26 Revenue ($ in millions) …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,79 %. Target notiert im Minus, mit -0,43 %. Walmart verliert -0,45 %

Best Buy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.