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Best Buy Aktie weiter abwärts - -5,08 % - 27.08.2026
Am 27.08.2026 ist die Best Buy Aktie, bisher, um -5,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Best Buy Aktie.
Best Buy ist ein US-Elektronikhändler mit Fokus auf Consumer Electronics, Haushaltsgeräte, IT-Services und Geek-Squad-Support. Starke Präsenz in USA/Kanada, Omnichannel-Ansatz, Click-&-Collect. Hauptkonkurrenten: Amazon, Walmart, Target, Costco. USP: Service- und Installationsangebote, Beratung im Store, breite Markenvielfalt, starke Logistik und Preis-Matching.
Wie hat sich die Best Buy-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen schwachen Börsentag erlebt die Best Buy Aktie. Sie fällt um -5,08 % auf 71,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute bei der Best Buy Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Best Buy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,09 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Best Buy einen Anstieg von +32,70 %.
Während Best Buy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %. Damit gehört Best Buy heute zu den auffälligeren Werten.
Best Buy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,37 %
|1 Monat
|+1,29 %
|3 Monate
|+39,09 %
|1 Jahr
|+19,51 %
Informationen zur Best Buy Aktie
Es gibt 211 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,55 Mrd.EUR € wert.
Best Buy Reports Second Quarter Results
Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) today announced results for the 13-week second quarter ended August 1, 2026 (“Q2 FY27”), as compared to the 13-week second quarter ended August 2, 2025 (“Q2 FY26”). Q2 FY27 Q2 FY26 Revenue ($ in millions) …
Best Buy, Autodesk, Delivery Hero und Fielmann mit spannenden Zahlen-Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,79 %. Target notiert im Minus, mit -0,43 %. Walmart verliert -0,45 %
Best Buy Aktie jetzt kaufen?
Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.