Whopper Zone liefert ab
Juggernaut bestätigt mächtige Strukturen über 600 Meter Streichlänge
Juggernaut Exploration erweitert nach starken visuellen Treffern auf Big One das Bohrprogramm auf 13.000 Meter – mächtige Sulfidintervalle in der Whopper Zone schärfen das Potenzial im Golden Triangle.
Vielversprechende Entwicklung in einer der begehrtesten Bergbauregionen der Welt: Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; OTCPK: JUGRF; FSE: 4JE) meldet aus dem laufenden Jungfernbohrprogramm auf der zu 100 Prozent kontrollierten Big-One-Liegenschaft im berühmten Golden Triangle von British Columbia weitreichende visuelle Treffer. In der neu entdeckten Whopper Zone stießen die Bohrer auf mächtige Quarz-Sulfid-Intervalle mit kontinuierlicher Galenit-, Sphalerit- und Chalkopyrit-Mineralisierung. Die beeindruckenden Dimensionen der erbohrten Struktur veranlassen das Management, das vollständig finanzierte Bohrprogramm kurzfristig um knapp 30 Prozent aufzustocken.
Geologische Kontinuität und breite Sulfid-Intervalle
Die Whopper Zone ist an der Oberfläche über eine Streichlänge von mehr als 600 Metern nachgewiesen und wurde im Bohrkern inzwischen bis in eine Tiefe von 580 Metern verfolgt. Die Zone bleibt sowohl seitlich als auch in der Tiefe vollständig offen. Besonders hervor sticht Bohrloch BO-26-17, das über ein Mächtigkeitsintervall von mehr als 20 Metern mehrere Quarz-Sulfid-Adern durchteufte, die stark gescherten und alterationierten Diorit durchziehen. Auch weitere Löcher wie BO-26-16 und BO-26-11 stießen auf breite Abschnitte mit teilweise massiven Sulfidanteilen. Diese optischen Befunde decken sich mit früheren Oberflächenproben, die Spitzenwerte von bis zu 44,76 g/t Goldäquivalent sowie frei mahlbares Gold geliefert hatten.
Die Karte zeig die Ausdehnung der Whopper-Zone; Bild: Juggernaut Exploration
Aufstockung auf 13.000 Bohrmeter im hochgradigen Nachbarschaftsumfeld
Aufgrund der positiven Zwischenergebnisse baut Juggernaut Exploration das Bohrprogramm von 10.000 auf rund 13.000 Meter aus. Mit zwei Bohrgeräten fokussiert sich das Feldteam darauf, die ausgedehnten Ader- und Scherzonensysteme innerhalb der 22 Quadratkilometer großen Eldorado-Zielzone sowie benachbarte Zonen wie Big Mac weiter abzugrenzen. Geologisch deuten die beobachteten Aderstrukturen und die weitverbreitete propylitische Alteration auf ein größeres, intrusives System mit Nähe zu einem Porphyrkern hin. Damit fügt sich Big One nahtlos in das hochkarätige Umfeld des Golden Triangles ein, das für Weltklasse-Lagerstätten wie KSM, Brucejack oder Galore Creek bekannt ist. Der Markt wartet nun gespannt auf das Eintreffen der ersten Laboranalysen.
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