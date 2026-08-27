Iggy Azalea investiert in Shift, das KI-Unternehmen hinter Fanvue, der am schnellsten wachsenden Plattform in der 1,3 Billionen $ schweren Creator-Economy

Die für den Grammy nominierte Künstlerin und Unternehmerin hat eine bedeutende Investition in SHIFT getätigt, dessen KI-Infrastruktur die Flaggschiff-Plattform Fanvue in etwas mehr als zwei Jahren von einer annualisierten Run Rate von 4 Millionen $ auf 200 Millionen $ katapultiert hat.

LONDON, Vereinigtes Königreich / ACCESS Newswire / 27. August 2026 / Iggy Azalea, die viermal für den Grammy nominierte Künstlerin, Unternehmerin und aktive Investorin, hat persönlich eine beträchtliche Summe in die Muttergesellschaft von Fanvue SHIFT, investiert – die KI-Infrastruktur, auf der die Plattform basiert. Im Rahmen der Investitionsvereinbarung wird Azalea zudem Gründungsmitglied des Creator Advisory Board von SHIFT.

Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der die weltweit größten Creators, Sportler und Musiker zunehmend nach millionenschweren Beteiligungsmöglichkeiten in der Creator-Economy Ausschau halten – aktuelle Beispiele hierfür sind MrBeast und die Brüder Jake und Logan Paul.

KI verändert die Art und Weise, wie Menschen online Geld verdienen. Zwei Jahrzehnte lang basierte die Creator-Economy auf einem einfachen Geschäftsprinzip: Creators bauen ein Publikum auf und Werbetreibende mieten es. Diese Ära neigt sich dem Ende zu. Werbung wird nicht verschwinden, aber die Zukunft gehört etwas anderem: Fans, die Creators direkt bezahlen – für Abonnements, Communities, Erlebnisse und digitale Produkte. Die direkte Monetarisierung ist die am schnellsten wachsende Kraft in einer Creator-Economy, die bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 1,3 Billionen $ erreichen wird (Grand View Research), und sie gibt den Creators das, was die Werbung ihnen nie gegeben hat: die Kontrolle über ihre Einnahmen.

„Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, zu beobachten, wie der von Creators geschaffene Wert überallhin fließt – nur nicht zu den eigentlichen Creators selbst“, erklärte Azalea. „Hin und wieder taucht ein Unternehmen wie Stripe oder Shopify auf und verändert die Machtverhältnisse. Ich unterstütze SHIFT dabei, dieses Unternehmen für die Creator-Economy zu werden. Und ich bin nicht nur das Gesicht, ich bin auch Mitinhaberin.“