Nasuni übernimmt DryvIQ und ermöglicht es Unternehmen, unstrukturierte Daten zu klassifizieren, zu sichern und zu aktivieren, um den geschäftlichen Nutzen von KI zu erschließen

Da Unternehmen ihre Datenmanagementstrategien modernisieren, sorgen Content Intelligence und Governance für Transparenz und Kontrolle in großem Maßstab

BOSTON, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, die Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, gab heute bekannt, dass sie DryvIQ übernommen hat, einen führenden Anbieter im Bereich des intelligenten Managements unstrukturierter Daten. Durch die Übernahme wird die Nasuni File Data Platform um KI-gestützte Content-Intelligence- und Governance-Funktionen erweitert – darunter die Erkennung und Klassifizierung auf Inhaltsebene, die Erkennung sensibler Daten sowie automatisierte, richtliniengesteuerte Governance. Damit erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über unstrukturierte Daten, nicht nur innerhalb von Nasuni, sondern über mehr als 40 Cloud- und lokale Speicherorte hinweg.