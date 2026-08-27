Nasuni übernimmt DryvIQ und ermöglicht es Unternehmen, unstrukturierte Daten zu klassifizieren, zu sichern und zu aktivieren, um den geschäftlichen Nutzen von KI zu erschließen
Da Unternehmen ihre Datenmanagementstrategien modernisieren, sorgen Content Intelligence und Governance für Transparenz und Kontrolle in großem Maßstab
BOSTON, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, die Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, gab heute bekannt, dass sie DryvIQ übernommen hat, einen führenden Anbieter im Bereich des intelligenten Managements unstrukturierter Daten. Durch die Übernahme wird die Nasuni File Data Platform um KI-gestützte Content-Intelligence- und Governance-Funktionen erweitert – darunter die Erkennung und Klassifizierung auf Inhaltsebene, die Erkennung sensibler Daten sowie automatisierte, richtliniengesteuerte Governance. Damit erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über unstrukturierte Daten, nicht nur innerhalb von Nasuni, sondern über mehr als 40 Cloud- und lokale Speicherorte hinweg.
„Unsere Kunden wenden sich an uns, um Unterstützung bei Datenstrategien zu erhalten, die einen sicheren KI-Zugriff in einer Welt steigender Infrastrukturkosten ermöglichen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, haben wir in diesem Jahr mit Resilio erstklassige Edge-Leistung, mit AI Activate einen berechtigungsbasierten KI-Zugriff und nun mit DryvIQ Content Intelligence und Governance hinzugefügt", sagte Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Mit UniFS als Grundlage gibt es keine andere Lösung, die Unternehmensdateien auf einer einzigen Plattform verwaltet, verschiebt, klassifiziert, regelt und aktiviert. Seit Jahren versuchen Kunden, eine Lösung aus Produkten verschiedener Anbieter zusammenzuflicken. Jetzt bietet Nasuni eine einzige Plattform zur Verwaltung, zum Schutz und zur Aktivierung unstrukturierter Daten, die nachweislich sowohl Kostensenkungen als auch Produktivitätssteigerungen bewirkt."
Mit der Integration von DryvIQ ermöglicht Nasuni Unternehmen Folgendes:
Verwalten
- Inhalte ermitteln und klassifizieren: KI-gestützte Modelle scannen Dateiinhalte in mehr als 550 Dateiformaten, über 100 Entitäten und mehr als 1.000 Arten von Geschäftsdokumenten und erkennen dabei personenbezogene Daten (PII), geschützte Gesundheitsdaten (PHI) und PCI-Daten in mehr als 175 Sprachen.
- Dateiinhalte identifizieren, organisieren und darauf basierend Maßnahmen ergreifen: Kunden können unstrukturierte Daten kontinuierlich vor Ort und in großem Maßstab erfassen, klassifizieren und verwalten. Dies hilft Unternehmen dabei, KI-Initiativen mit hochwertigen Daten zu versorgen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und redundante, veraltete sowie nicht kritische Daten zu beseitigen.
- Infrastrukturkosten durch datengestützte Entscheidungen und Hybrid-Cloud-Flexibilität optimieren: DryvIQ liefert die auf Inhalten basierende Intelligenz, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Daten verwaltet, klassifiziert und gesteuert werden. Nasuni bietet die Flexibilität, Daten dort zu speichern, wo es strategisch am sinnvollsten ist – sei es vor Ort, in der Cloud oder in beiden Umgebungen –, optimiert für den Zugriff durch Teams und KI sowie unter Berücksichtigung der Infrastrukturkosten.