Military Metals gibt Ernennung von Thomas Hüser zum Executive Chairman bekannt

Vancouver, British Columbia / (27. August 2026) / IRW-Press / Military Metals Corp. (CSE: MILI) (FWB: QN90) (das „Unternehmen“) freut sich, eine Anpassung seiner Führungs- und Corporate-Governance-Struktur bekannt zu geben. Thomas Hüser wird die Rolle des Executive Chairman des Unternehmens übernehmen und Chief Executive Officer und Direktor Scott Eldridge unterstützen. In Zusammenhang mit seinem Wechsel in diese Führungsposition wird er seine bisherige Funktion als unabhängiger Non-Executive Chairman niederlegen. Herr Hüser kann in den Bereichen europäische Metalle, Industrie, Government Relations und strategische Mineralien eine Erfahrung von über zwei Jahrzehnten vorweisen.

Durch den Wechsel wird ein in Europa ansässiges Mitglied im Führungsteam des Unternehmens etabliert. Mit Herrn Hüser verfügt das Unternehmen nun über ein Mitglied des leitenden Managements, das sich in unmittelbarer Nähe zum Antimonprojekt Trojárová, den slowakischen Behörden, europäischen Entscheidungsträgern, lokalen Interessenvertretern und potenziellen strategischen Partnern befindet.

Erweiterte Führungsrolle und europäische Verantwortlichkeiten

In seiner neuen Funktion wird der ehemalige Glencore-Manager Herr Hüser enger in die strategische Entwicklung von Military Metals eingebunden sein, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Government Relations und der Einbindung von Interessenvertretern in Europa liegt.

Zu seinen Aufgaben gehören die weitere Bearbeitung des Berufungsverfahrens bezüglich der Aufhebung der Explorationslizenz des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Antimon-Projekt Trojárová, der Aufbau von Beziehungen zu Institutionen und Behörden sowie die weitere Stärkung der Unternehmensführung und der Organisationsstrukturen des Unternehmens.

Trojárová stellt eines der zentralen strategischen europäischen Assets des Unternehmens dar und ist eine von nur zwei bedeutenden Antimonressourcen innerhalb der Europäischen Union¹. Antimon ist ein kritischer Rohstoff gemäß dem EU Critical Raw Materials Act.

¹ Quelle: Hallgarten & Company, Military Metals – Trojárová MRE as Largest Sb Target in Europe, 28. April 2026.

Scott Eldridge wird das Unternehmen weiterhin als Chief Executive Officer und Direktor leiten und diese Entwicklung aktiv unterstützen. Herr Hüser und Herr Eldridge werden eng zusammenarbeiten, um die strategischen Prioritäten von Military Metals umzusetzen und das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase zu führen.

Erklärung des Executive Chairman

Thomas Hüser, Executive Chairman und Direktor, sagte:

„Mit der Übernahme der Rolle des Executive Chairman beabsichtige ich, meine Erfahrungen in der europäischen Industrie und öffentlichen Politik noch direkter in die Entwicklung der Schlüsselprojekte von Military Metals in Europa einzubringen.

Gemeinsam mit Scott Eldridge, dem Board of Directors und dem Managementteam möchten wir klare Verantwortlichkeiten schaffen, unsere Schlüsselprojekte systematisch vorantreiben, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre schaffen und das Unternehmen in Wertschöpfungsketten kritischer Rohstoffe integrieren, mit einem besonderen Fokus auf Antimon.“

Erklärung des CEO

Scott Eldridge, CEO und Direktor von Military Metals, sagte: „Das verstärkte exekutive Engagement von Herrn Hüser ist ein bedeutsamer Schritt für Military Metals und seine Ansässigkeit in Europa gewährleistet eine wichtige Führungspräsenz vor Ort. Er bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Führungserfahrung in der Metallindustrie, europäischen Government Relations und strategischer Industrieerfahrung ein. Darüber hinaus ergänzen sein Hintergrund in der internationalen Rohstoffindustrie und seine Arbeit mit politischen und regulatorischen Entscheidungsträgern die Fähigkeiten unseres Managementteams. Ich freue mich darauf, noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Gestärkte Corporate-Governance-Struktur

Kürzlich hat Military Metals einen erheblich gestärkten Corporate-Governance-Rahmen implementiert. Das Ziel besteht darin, ein Maß an Transparenz, Rechenschaftspflicht und klar definierten Entscheidungsbefugnissen zu etablieren, das für ein Unternehmen angemessen ist, das strategisch wichtige Assets im Bereich kritischer Rohstoffe entwickeln möchte – ungeachtet seines aktuellen Small-Cap-Status. Das Board hat diesen Ansatz ausdrücklich unterstützt.

Verantwortlichkeiten von Board und Management

Das Unternehmen hat ein formelles Board-Mandat zusammen mit separaten schriftlichen Stellenbeschreibungen für den Chair des Board und den Chief Executive Officer verabschiedet. Dies sorgt für eine klarere Abgrenzung zwischen der Aufsichtsfunktion des Boards, den Aufgaben des Chair und der exekutiven Befugnis des CEO.

Der gestärkte Rahmen soll sicherstellen, dass das zunehmende betriebliche Engagement des Executive Chairman von klar definierten Verantwortlichkeiten, der Aufsicht durch das Board und transparenten Entscheidungsstrukturen begleitet wird.

Gestärkte unabhängige Board-Aufsicht

Unabhängige Direktoren werden weiterhin eine zentrale Rolle in der Governance-Struktur von Military Metals spielen. Sie werden für eine unabhängige Aufsicht und objektive Entscheidungsfindung sorgen und gleichzeitig die Interessen aller Aktionäre wahren.

Diese Maßnahmen sollen Transparenz, Rechenschaftspflicht, Compliance und eine disziplinierte Berichterstattung des Managements verbessern, während das Unternehmen sein strategisches Mineralienportfolio weiterentwickelt. Military Metals ist davon überzeugt, dass seine überarbeitete Führungsstruktur, die klar verteilten Verantwortlichkeiten, der gestärkte Corporate-Governance-Rahmen und die weiterhin unabhängige Board-Aufsicht eine zunehmend solide institutionelle Plattform für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens bieten.

Die erweiterte Struktur ist von besonderer Relevanz, da Military Metals seine strategischen Antimon-Assets vorantreibt und sein Engagement gegenüber Regierungen, Regulierungsbehörden, strategischen Partnern, potenziellen Abnahmepartnern und Investoren ausbaut.

Annullierung von Optionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Annullierung von insgesamt 6.470.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die „Optionen“) genehmigt hat, die zuvor von bestimmten Direktoren, Officers, Mitarbeitern und zugelassenen Beratern (die „Optionsinhaber“) gehalten wurden und die Gesamtheit der ausstehenden Optionen des Unternehmens darstellen. Das Unternehmen koordiniert den Erhalt der schriftlichen Zustimmung der Optionsinhaber vor jeglichen Annullierungen, und in Zusammenhang mit diesen Annullierungen wird seitens des Unternehmens keine Gegenleistung bezahlt. Nach der Annullierung der Optionen und gemäß Abschnitt 6.5(7) der CSE Policy 6 Distributions & Corporate Finance geht das Unternehmen davon aus, den Optionsinhabern nach Ablauf von 30 Tagen ab dem Datum der Annullierung neue Optionen zu gewähren.

Weitere Informationen über Military Metals Corp. und seine Initiativen im Bereich kritischer Rohstoffe finden Sie unter: https://www.militarymetalscorp.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/military-metals/

X: https://x.com/militarymetals

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564717587797

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Eldridge

CEO und Direktor

scott@militarymetalscorp.com oder info@militarymetalscorp.com

Bei Fragen rufen Sie bitte an unter 604-537-7556

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „voraussichtlich“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, zu erkennen oder daran, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die erwartete Aufhebung von Optionen, wie beschrieben oder überhaupt, Aussagen zu den erwarteten Rollen und Verantwortlichkeiten des Executive Chairman und des Chief Executive Officer, die strategischen Prioritäten des Unternehmens, den Ausbau der Beziehungen zu Regierungen und Institutionen sowie die Einbindung von Interessengruppen in Europa, die Abwicklung und den Fortgang des Berufungsverfahrens bezüglich der Aufhebung der Explorationslizenz im Zusammenhang mit dem Antimon-Projekt Trojárová, die Rolle unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder im Governance-Rahmen des Unternehmens auf fortlaufender Basis, die Absicht des Unternehmens, seinen Governance-Rahmen durch die Einrichtung und Weiterentwicklung zusätzlicher Ausschüsse des Verwaltungsrats und Beratungsgremien zu stärken, die erwartete Verbesserung der Fähigkeiten des Unternehmens in Bereichen wie Rechnungsprüfung und Risikomanagement, Vergütung, Corporate Governance und strategische Entwicklung sowie die erwarteten Vorteile der überarbeiteten Führungsstruktur des Unternehmens. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder zum Ausdruck gebracht werden könnten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Zustimmung aller Optionsinhaber zur Aufhebung der Optionen, der Ausgang des Berufungsverfahrens bezüglich der Aufhebung der Explorationslizenz im Zusammenhang mit dem Antimon-Projekt Trojárová, regulatorische und politische Risiken in europäischen Rechtsordnungen, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf kritische Mineralien, die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich des Vorstandsvorsitzenden und des Geschäftsführers, das Risiko, dass die überarbeitete Führungs- und Leitungsstruktur des Unternehmens die beabsichtigten Ziele möglicherweise nicht erreicht, die Fähigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu Regierungen und Institutionen sowie die Einbindung von Interessengruppen in Europa erfolgreich voranzutreiben, sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und Marktbedingungen.Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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Die Military Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 0,116EUR auf Tradegate (27. August 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.

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