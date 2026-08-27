Goldpreis stabil bei 4.600 US-Dollar
- Goldpreis bewegt sich seit drei Tagen seitwärts
- Gold legte im Monatsverlauf rund 13 Prozent zu
- Anleger warten auf Warshs Rede in Jackson Hole
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat auch am Donnerstag seinen jüngsten Anstieg weiter konsolidiert. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zu 4.597 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Vortagesniveau. Seit mittlerweile drei Handelstage hielt sich die Notierung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, nachdem sich Gold zuvor im Monatsverlauf deutlich verteuert hatte.
Seit Beginn des Monats ist der Goldpreis etwa 13 Prozent gestiegen. Ein wesentlicher Treiber waren überraschende Pläne der US-Regierung die Käufe von US-Anleihen auszuweiten. Auf diesem Weg sollen die Renditen und damit die Kosten für den Schuldendienst gesenkt werden. Die Aussicht auf sinkende Renditen für amerikanische Anleihen verstärkte die Nachfrage nach Gold, das keine Marktzinsen abwirft.
Am Goldmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf ein Treffen von Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole, das am Abend beginnt. Die Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh wird allerdings erst am Freitag erwartet.
In den ersten Monaten als Notenbankchef hat Warsh die Kommunikation der Notenbank Fed deutlich gestrafft. "Sollte Warsh seiner bisherigen Kommunikationsstrategie treu bleiben, sind keine Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen zu erwarten", heißt es in einer Analyse der DZ Bank./jkr/jsl/mis
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Dazu passend auch der Tweet:
Gold: Es geht inzwischen um mehr als Zinsen und Inflation
Für mich wird die aktuelle Goldbewegung zunehmend interessanter, weil mehrere Entwicklungen gleichzeitig zusammenlaufen:
Die USA brauchen niedrigere Finanzierungskosten, während Staat, KI-Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Unternehmen gleichzeitig enorme Mengen Kapital benötigen. Gleichzeitig verhindert die Inflation, dass die Fed die Geldpolitik beliebig lockern kann.
Hinzu kommt ein zweiter, langfristig vermutlich noch wichtigerer Faktor: Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven zunehmend in Gold.
Das betrifft nicht nur die BRICS-Staaten. Laut World Gold Council erwarten 89 % der befragten Zentralbanken steigende weltweite Goldreserven, 45 % wollen ihre eigenen Bestände erhöhen und 74 % rechnen langfristig mit einem geringeren Dollaranteil an den globalen Reserven.
China ist dafür ein gutes Beispiel. Die PBoC kauft seit inzwischen 21 Monaten Gold, während gleichzeitig die chinesischen Bestände an US-Staatsanleihen langfristig zurückgehen. Das bedeutet nicht, dass China oder die BRICS morgen den Dollar abschaffen. Aber bereits eine dauerhafte teilweise Umschichtung gewaltiger Reserven aus Treasuries in Gold erzeugt einen erheblichen zusätzlichen Nachfrageblock.
Damit entsteht für mich folgende Konstellation:
USA brauchen niedrigere Zinsen
→ enorme Kapitalnachfrage durch Staat und KI-Infrastruktur
→ Inflation begrenzt die Fed
→ lange US-Renditen bleiben hoch
→ Vertrauen in Dollar/Treasuries wird stärker hinterfragt
→ Zentralbanken diversifizieren in Gold
→ Gold wird zum Absicherungsinstrument gegen diesen Zielkonflikt.
Besonders auffällig: Gold steigt derzeit trotz sehr hoher US-Nominal- und Realrenditen. Genau das halte ich für wichtig. Gold wird offenbar zunehmend nicht mehr nur als inverse Zinswette gehandelt, sondern auch als Absicherung gegen Fiskal-, Dollar- und Reservevertrauensrisiken.
Fazit: Die BRICS-/Zentralbankkäufe sind kein kurzfristiger Kurstrigger. Sie sind aber ein immer wichtigerer struktureller Unterbau des Goldmarktes. Zusammen mit den Problemen des US-Anleihemarktes könnte genau das erklären, warum Gold inzwischen selbst bei hohen Realzinsen außergewöhnlich stark bleibt.
Also größere Dummschwätzer als Griller und Anleger_2 gibt es meiner Kenntnis nach nirgendwo. Beide sind abgetaucht und Griller hat sich ne andere Grabbelgruppe gesucht.