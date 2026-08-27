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    Aktien New York Ausblick

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    Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq-Erholung an - Dow träge

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Ausblick treibt Halbleiterwerte und Nasdaq
    • Jackson Hole prägt die Erwartungen an die Fed
    • Nvidia und Okta führen Tech-Aktien zu Kursgewinnen
    Aktien New York Ausblick - Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq-Erholung an - Dow träge
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Ausblick des KI-Taktgebers Nvidia spielt die Musik am Donnerstag in den USA vor allem in der Halbleiterbranche. Davon angetrieben dürfte es der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 zurück über seine 50-Tage-Linie schaffen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird derweil leicht im Minus erwartet.

    Hier zeigt sich die Anspannung vor dem bevorstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole. "Nvidia hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

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    Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner maßgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen. "Für eine Zinserhöhung im September stehen die Chancen weiterhin fast pari - die Entscheidung bleibt damit völlig offen."

    Entsprechend träge präsentiert sich der Dow, den der Broker IG mit kleinem Minus bei 53.434 Punkten sieht. Derweil wird der Nasdaq 100 mit 29.493 Punkten gut 0,9 Prozent höher als am Vortag erwartet. In der Spitze hatte ihn IG sogar auf 29.662 Punkte taxiert.

    Denn die Aktien von Nvidia hatten vorbörslich zeitweise einen Satz um gut 8 Prozent nach oben gemacht und viele Tech-Werte mitgezogen. Die gute Stimmung komplettierten gute Nachrichten des SAP-Konkurrenten Salesforce und der Cybersicherheits-Firmen Crowdstrike und Okta, die für entsprechende Kursgewinne sorgten. Dabei ragten Okta mit bis zu 21 Prozent Plus heraus.

    Im Fokus steht aber Nvidia. Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein sprach von einer starken Rückmeldung eines "Titans". Er spielte damit auf die Führungsrolle und Signalwirkung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28. Rasgon hob sein Kursziel auf 400 Dollar und signalisiert damit fast noch einmal Verdopplungspotenzial für die Aktien, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben waren.

    Nach der Rekordjagd bis Mai mehrten sich die Zweifel, ob sich die hohen Investitionen vieler Unternehmen in KI-Technik am Ende auch auszahlen werden. Und auch die zunehmend kreisförmigen Finanzierungsstrukturen trieben manch einem Anleger Sorgenfalten auf die Stirn. Umso beruhigender wirkt nun der Ausblick.

    Und auch beim Softwareanbieter Salesforce ist die Implementierung von KI mit dem Tool Agentforce das Hauptthema. Am Markt hieß es, Erfolge im KI-Bereich relativierten die Befürchtung eines KI-bedingten Störeffekts, die bis Mitte Juli im Software-Sektor vorgeherrscht hatten. George Kurtz, Gründer und Chef von CrowdStrike, sieht im IT-Schutz der Unternehmen bei der Nutzung von KI die größte Chance der Firmengeschichte./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,96 % und einem Kurs von 195,9 auf Tradegate (27. August 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +56,01 %/+108,01 % bedeutet.





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