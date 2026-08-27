Moderna Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Moderna Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,25 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +218,32 %.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -11,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +169,43 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +397,88 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,73 % 1 Monat +169,43 % 3 Monate +218,32 % 1 Jahr +506,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 14:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas geplante Wandelanleihe über 2 Mrd. US-Dollar: Die unverzinste Finanzierung könnte teure Altschulden ablösen, Zinsen sparen und den Ausbau der Onkologie stärken. Befürchtungen gelten der möglichen Verwässerung ab etwa 150 % des aktuellen Kurses und der anfänglichen Kursreaktion. Fundamental wird das Potenzial der mRNA-Krebsimpfstoffe und weiterer Indikationen diskutiert. Technisch stehen Short-Druck, Unterstützung bei 100 Dollar und ein möglicher bullischer Wimpel im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,39 Mrd. € wert.

Proceeds to be utilized for general corporate purposes which may include the flexibility to invest in the growth of our oncology business and repayment of debtModerna will also purchase a hedge overlay intended to offset dilution up to a cap …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,36 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,76 %. BioNTech verliert -0,31 %

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar