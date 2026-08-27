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Moderna Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Moderna Aktie bisher Verluste von -3,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.
Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Moderna Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,25 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +218,32 %.
Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -11,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +169,43 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +397,88 %.
Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,73 %
|1 Monat
|+169,43 %
|3 Monate
|+218,32 %
|1 Jahr
|+506,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas geplante Wandelanleihe über 2 Mrd. US-Dollar: Die unverzinste Finanzierung könnte teure Altschulden ablösen, Zinsen sparen und den Ausbau der Onkologie stärken. Befürchtungen gelten der möglichen Verwässerung ab etwa 150 % des aktuellen Kurses und der anfänglichen Kursreaktion. Fundamental wird das Potenzial der mRNA-Krebsimpfstoffe und weiterer Indikationen diskutiert. Technisch stehen Short-Druck, Unterstützung bei 100 Dollar und ein möglicher bullischer Wimpel im Fokus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Zur Moderna Diskussion
Informationen zur Moderna Aktie
Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,39 Mrd. € wert.
Moderna Announces Proposed Private Placement of $2.0 Billion of Convertible Senior Notes
Proceeds to be utilized for general corporate purposes which may include the flexibility to invest in the growth of our oncology business and repayment of debtModerna will also purchase a hedge overlay intended to offset dilution up to a cap …
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.
Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,36 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,76 %. BioNTech verliert -0,31 %
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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.