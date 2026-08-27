Mexiko verfügt über gewaltige Ölreserven, kann sie aber nicht heben

Noch 2004 förderte Mexiko insgesamt rund 3,9 Millionen Barrel Öl und andere Flüssigkohlenwasserstoffe pro Tag. Danach setzte ein jahrelanger Niedergang ein. Im zweiten Quartal 2026 kamen Pemex und seine Partner bei Rohöl und Kondensaten nur noch auf rund 1,66 Millionen Barrel täglich. Selbst das Regierungsziel von 1,8 Millionen Barrel wurde damit verfehlt.

Mexiko hat kein Ölproblem – zumindest nicht unter der Erde. Das Land verfügt weiterhin über gewaltige Vorkommen. Das Problem liegt darüber: Der staatliche Ölkonzern Petróleos Mexicanos , kurz Pemex, ist finanziell so angeschlagen, dass er einen erheblichen Teil dieses Rohstoffschatzes kaum erschließen kann. Besonders deutlich zeigt sich das im Golf von Mexiko.

Hauptgrund ist das Altern der alten Riesenfelder. Jahrzehntelang konnte sich Mexiko auf vergleichsweise leicht zugängliche Offshore-Vorkommen verlassen. Allein "Cantarell" auf der Höhe von Mexiko-City im Golf von Mexiko war zeitweise eines der produktivsten Ölfelder der Welt. Doch Cantarell und inzwischen auch das etwas weiter südlich gelegene "Ku-Maloob-Zaap" verlieren an Förderkraft. Neue Felder müssten diesen Rückgang ausgleichen.

Tatsächlich vermuten Mexikos staatliche Geologen noch 68 Milliarden Barrel Öl im Untergrund – eine Größenordnung, die theoretisch an die Reserven großer Ölstaaten heranreicht und höher ist als das gesamte Offshore-Potenzial der USA (inklusive Alaska). Einschließlich Gas und anderer Kohlenwasserstoffe werden sogar 112,9 Milliarden Barrel Öläquivalent an prospektiven Ressourcen ausgewiesen. Doch um aus diesem Potenzial tatsächlich förderbare Reserven zu machen, wären jahrelange Exploration und Milliardeninvestitionen nötig.

Besonders interessant ist der tiefe Golf von Mexiko, wo allein rund 13,8 Milliarden Barrel potenzielle Ölressourcen liegen sollen. Wenige Seemeilen entfernt haben die USA längst gezeigt, dass sich solche Tiefseevorkommen wirtschaftlich fördern lassen. Mexiko dagegen hat diesen Teil seines Ölreichtums bisher kaum angezapft.

Wie teuer der Schritt in die Tiefsee ist, zeigt Mexikos erstes Ultratiefwasserprojekt Trion, das in einer Wassertiefe von rund 2.500 Metern liegt. Geplant ist eine schwimmende Förderanlage mit einer Kapazität von etwa 100.000 Barrel Öl pro Tag. Der Produktionsstart wird für 2028 angepeilt. Die Investitionen werden inzwischen auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Pemex hält 40 Prozent, Betreiber ist der australische Energiekonzern Woodside. Ohne einen finanzkräftigen und technologisch erfahrenen Partner wäre ein Projekt dieser Größenordnung für Pemex kaum zu stemmen.

Auch beim gewaltigen Zama-Feld liegt die operative Führung inzwischen bei Harbour Energy. Pemex besitzt zwar weiterhin gut die Hälfte des Projekts, doch Planung und Entwicklung werden gemeinsam mit privaten Partnern vorangetrieben. Eine endgültige Investitionsentscheidung steht noch aus. Das Problem ist, dass Pemex einfach nicht das Geld für die notwendigen Investitionen hat. Jahrzehntelang wurde der Konzern vom Staat finanziell ausgepresst, zugleich belasteten Misswirtschaft, Fehlinvestitionen und der Niedergang alter Ölfelder den Konzern. Heute fehlt dieses Kapital, um Mexikos nächste Generation von Ölvorkommen zu erschließen.

Ende Juni lagen die Finanzschulden des Konzerns bei rund 77,5 Milliarden US-Dollar. Zwar versucht die Regierung, die Investitionen zu erhöhen und verstärkt privates Kapital einzubinden. Doch ein großer Teil der finanziellen Kraft wird weiterhin dafür benötigt, alte Probleme zu bewältigen, statt neue Förderregionen zu erschließen.

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Wie weit die Pemex-Krise inzwischen ausstrahlt, zeigt der mexikanische Anleihemarkt. Nach Berechnungen von Bloomberg haben die Regierungen von Andrés Manuel López Obrador und Claudia Sheinbaum zusammen inzwischen mehr als 130 Milliarden US-Dollar zur Stützung des Ölkonzerns mobilisiert. Allein unter Sheinbaum waren es demnach bereits mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Die Belastung ist inzwischen so groß, dass Anleger bei manchen mexikanischen Staatsanleihen Renditen verlangen, wie man sie von Ramschpapieren kennt. Tatsächlich ist die Bonität des Landes nur noch knapp in der Investment-Grade-Kategorie. Aus dem Problem eines Ölkonzerns ist damit ein Problem für den gesamten Staat geworden.

Dabei könnte ausgerechnet das Öl ein Teil der Lösung sein. Mexiko verfügt über Milliarden Barrel bestätigter Reserven und über ein Vielfaches davon an noch nicht erschlossenen möglichen Ressourcen. Nur liegt der nächste große Ölboom nicht mehr in leicht zugänglichen Feldern, sondern teilweise kilometerweit vor der Küste und Tausende Meter unter der Wasseroberfläche.

Mexiko geht nicht das Öl aus. Dem Land fehlt vielmehr ein finanziell starker Ölkonzern, der es aus dem Boden holen kann. Solange Pemex mit Schulden, sinkender Produktion und begrenztem Investitionsspielraum kämpft, könnte ein erheblicher Teil des mexikanischen Ölreichtums dort bleiben, wo er seit Millionen Jahren liegt: tief unter dem Golf von Mexiko.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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